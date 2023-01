Una víctima del tráfico de personas atendida en Barcelona: "No lo puedo hacer sola, necesito ayuda"

Giset (nombre ficticio) lleva dos años acompañada por la Unidad Municipal contra el Tráfico de Seres Humanos (UTEH) de Barcelona, tras llegar a la ciudad después de haber sido víctima y en un momento en el que decidió buscar apoyo: "No lo puedo hacer sola, necesito ayuda".

La mujer, natural de Colombia, ha explicado este miércoles ante los medios su historia tras una rueda de prensa conjunta entre responsables del Hospital Vall d'Hebron y el Ayuntamiento de Barcelona.

El responsable del Programa de Psiquiatría Transcultural del Vall d'Hebron, el doctor Francisco Collazos; la psiquiatra del mismo programa Mar Ramos; la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global y Feminismos y LGTBI, Laura Pérez; y la coordinadora de la UTEH Verònica Giménez han presentado los datos de la unidad recogidos en el informe del año 2021, último disponible.

En su testimonio, Giset ha relatado que llegó a Barcelona después de denunciar su situación en otro punto de España, momento en que le dijeron que "tenía que salir" de donde estaba "por seguridad".

La víctima ha explicado que, una vez en la UTEH, la primera vez que la atendió una psicóloga a ella le llamó "un poco la atención" porque pensaba que estaba bien, aunque sí que sabía que necesitaba que alguien la escuchara.

"Me siento muy fuerte y me he dado cuenta que no solamente ahora, necesitaba la terapia desde hace mucho antes, y sin esa ayuda yo sola no lo habría podido hacer", ha destacado sobre el acompañamiento que recibe a través de esta unidad.

229 personas atendidas en 2021

La UTEH, que puso en 2016 en marcha el Ayuntamiento de Barcelona y que actualmente trabaja conjuntamente con el Hospital Vall d'Hebron para ofrecer acompañamiento en salud mental a víctimas, atendió durante el 2021 un total de 229 personas, 48 menos que en el año anterior, que fueron 277.

El perfil mayoritario de personas atendidas por la UTEH es el de mujer de 20 a 40 años procedente de Nigeria, y más recientemente de Colombia y Venezuela, y el 77 % de las víctimas lo son por explotación sexual.

Concretamente, las personas atendidas en el año 2021 fueron 198 mujeres cis, 20 mujeres trans y 11 hombres, mientras que el año anterior fueron 242 mujeres cis, 17 mujeres trans y 18 hombres.

La finalidad de explotación predominante es la sexual, aunque también han ido llegando entre los años 2020 y 2021 víctimas de otro tipo, especialmente de trabajo forzoso, que ha pasado del 6 al 10 %.

Por su parte, la criminalidad forzada y la mendicidad representan el 2,5 por ciento cada una de ellas.

En cuanto a la atención a la salud mental, Giménez ha llamado a combatir tópicos en salud mental que puedan tener las víctimas, para hacer frente a "ese concepto de locura que en algunas culturas está lleno de estigmas o de mitos", y que se les pueda explicar qué es lo que se les ofrece y cuáles son los beneficios.

La UTEH trabaja conjuntamente con el Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron, que ofrece asistencia en salud mental a las víctimas con una marcada perspectiva transcultural y de género, donde trabajan, desde la proximidad, para reconstruir su autoestima, su autorrespeto y la autocapacitación.