Tras un intercambio de mensajes el pasado verano, muchos son los que han rumoreado que Bizarrap y Shakira estaban preparando una colaboración. Y parece que era cierto, pues este miércoles a medianoche lanzarán la BZRP Music Session #53, tema del DJ y la cantante que parece estar llena de referencias a su historia con Gerard Piqué.

Todos los ojos -y oídos- están atentos a los perfiles oficiales de los dos artistas desde que confirmaron el proyecto este martes por la noche. Tras el anuncio, los nombres de ambos se han posicionado en la cima de las tendencias de Twitter, una de las redes sociales donde se ha filtrado parte de la letra de la canción.

Estrofas que no han dejado indiferentes a sus seguidores, pues en ellas parece lanzar varias indirectas a su exmarido y seguir así la estela de Te felicito y Monotonía, los dos últimos lanzamientos musicales de la artista colombiana.

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú", reza la letra, quizá en referencia a Clara Chía. "Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique".

"Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", continúa la canción.

Para conocer el resto de la letra habrá que esperar a su lanzamiento oficial, el cual el propio productor ha recalcado en sus redes sociales que es este miércoles. De hecho, ha habilitado una cuenta atrás en sus historias de Instagram para que sus seguidores se la guarden y les salte la notificación del estreno en cuanto se produzca.