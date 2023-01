Las terrazas en estacionamientos de la ZPAE de Ponzano deben desaparecer desde este lunes

La Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas, donde está incluida la concurrida calle madrileña de Ponzano, comienza a funcionar este lunes. Esto significa que se inicia la retirada de las terrazas en las bandas de aparcamiento en este emplazamiento, según ha recordado el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

"Hoy entra en vigor la ZPAE de Ponzano. Los servicios técnicos deben acreditar que estas terrazas no están en servicio, y por tanto serán levantadas, y si se abre y da servicio en la calzada serán sancionados y puede conllevar retirada de licencia", ha advertido. Lo importante de la medida, por ahora, no es que las que estén situadas en zonas de aparcamiento estén desmontadas, sino que no estén en funcionamiento, informan fuentes del Consistorio.

El objetivo de la medida es dar respuesta a las quejas vecinales que han llegado al Consistorio por el ruido. La extensión a la que afectará es de 153,45 hectáreas y afecta a los barrios de Ríos Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, donde viven cerca de 61.000 personas. Las actividades presentes en la zona son en su mayoría bares, restaurantes y asimilables (90,5%), con menor presencia de bares especiales (6,6%) y menor aún de salas de fiesta y discotecas (2,8%).

Más restricciones

Desde hace más de una década, los vecinos de la zona afectada por la nueva ZPAE han visto cómo el comercio de proximidad de sus calles se transformaba en bares, con la perturbación del descanso que ello conlleva. Por este motivo, se han establecido tres zonas con regímenes distintos, según sea el grado de contaminación acústica: "alta" (más de 10 decibelio), "moderada" (entre 5 y 10 decibelios) y "baja" (menos de 5 decibelios).

Gracias a las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo municipal, desde este lunes, los bares situados en una zona de contaminación acústica alta no podrán tener sus terrazas operativas a partir de las 23.30 horas de domingo a jueves y la 1.00 los viernes, sábados y vísperas de festivo en periodo estacional (del 15 de marzo al 31 de octubre). El resto del año, deberán dejar de funcionar a las 23.00 horas. Por otro lado, los establecimientos que se encuentren las zonas moderadas, podrán alargarlo 15 minutos más, por lo que la hora de cierre será a las 23.45 horas.

Calles afectadas

La futura ZPAE de Chamberí Carlos Gámez

Otras zonas ZPAE

La nueva Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas es la cuarta que se aprueba en la ciudad. La primera fue en 2010 en el entorno de Argüelles, más conocida como Aurrerá. La segunda, en el distrito Centro, en 2012, y la zona de Azca-Avenida de Brasil, en 2015. La última fue en 2016, cuando el Consistorio acordó extender la zona de Argüelles a todo el barrio de Gaztambide.