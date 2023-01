"No hay necesidad de que nos pisotees así": María Patiño reacciona a la defensa de Lolita en Telecinco de 'Tu cara me suena'

Sábado Deluxe vivió un momento divertido y, a la vez, algo tenso. Lo protagonizaron Lolita Flores y el resto de colaboradores, María Patiño -presentadora en esta ocasión- incluida.

La artista fue una de las invitadas de este sábado en el programa de corazón de Telecinco y, una vez más, y no es la primera, hizo alusión al programa en el que participa en la competencia: Tu cara me suena, en Antena 3.

Después de que Lydia Lozano hiciera una mención al Mediafest, programa que compitió este viernes con Tu cara me suena, Lolita dijo lo siguiente: "El Mediafest, para vosotros. Que, por cierto, no me tires de la lengua con el Mediafest, porque hay otro programa en Antena 3...".

Aunque la artista frenó su discurso, Patiño reaccionó al instante: "No hay necesidad de que nos pisotees así. De esto me voy a acordar", aseguró la presentadora, sabiendo que la actriz hacía alusión a la audiencia de ambos programas, mucho mayor la del concurso de Antena 3. Lydia Lozano, por su parte, comentaba: "No se puede ser tan chunga".

"Lo que es, es. Nosotros fuimos los primeros, como Tiburón", insistió Lolita, que también piropeó al programa de Telecinco. "Hay veces que hemos tomado la decisión de no ser líderes, pero es una decisión que tomamos nosotros", se defendió con ironía Patiño.

Entonces, Lolita hizo un alegato contra la rivalidad de las cadenas de televisión: "Yo como de mi profesión y de todas las cadenas, no hago ascos a nadie. Ojalá no hubiera esa guerra que hay entre cadenas. Yo estoy en Antena 3, y lo digo con toda mi boca, pero hoy estoy aquí y mañana puedo estar en La 1, Telemadrid o Canal Sur. Ojalá no hubiera esa lucha, esas guerras de audiencias tontas y todos nos lleváramos bien", indicó la artista.