El Cuponazo del día de Reyes deja 7 millones de euros en el mercado Ruzafa de Valencia

Yolanda Peñalver, vendedora de la ONCE, ha repartido 7 millones de euros en el mercado Ruzafa de Valencia, gracias a la venta del Cuponazo del día de 6 de enero, lo que define como "un cuento de Navidad y un regalo de Reyes".

"He repartido 7 millones de euros en el mercado que me vio nacer y en el que la ONCE me dio una segunda oportunidad. Se lo dedico a mis padres", ha señalado al conocer la noticia. "Llevo desde los 12 años en el mercado Ruzafa, prácticamente nací en el mercado y me he criado allí, donde mis padres tenían un puesto de salazones, y a ellos dedico este premio", ha explicado.

En total, ha repartido un total de 7.080.000 euros distribuidos entre un cupón premiado con 6 millones de euros y otros 27 cupones cuyos propietarios logran 40.000 euros cada uno. Es más, Yolanda vendió 27 cupones preimpresos y sacó el mismo número con su Terminal Punto de Venta (TPV) para una última clienta habitual.

"Estoy muy satisfecha de haber repartido tanto dinero entre mi gente del mercado, gente de los puestos y gente que acude cada día, cada semana, cada año al mercado y a comprarme los cupones", ha asegurado.

Además, ha recordado que ella trabajó durante años en el mercado antes de tener un accidente que le generó una discapacidad. En 2016, "la ONCE me dio una segunda oportunidad y volví al mercado como vendedora", ha destacado, orgullosa de su trabajo y de haber repartido tantos millones y tanta ilusión "entre gente que realmente lo necesita".

"A las 7:30 de la mañana ya estoy en el mercado y empezamos con toda la gente que se mueve por allí", ha indicado, ilusionada por aparecer este sábado en el lugar donde ha repartido más de 7 millones de euros.

Valencia acumula, con estos 7 millones, un total de 43 millones de euros recibidos en premios de la ONCE en los últimos días: el Cuponazo del 30 de diciembre dejó 6 millones; el extra de Navidad de la ONCE repartió el 1 de enero hasta 30 millones en Almassera; y ahora, estos 7 millones más.

El Cuponazo del día de Reyes ha dejado un total de 88 cupones premiados con premios de entre 40.000 euros y los 6 millones del premio mayor y se ha repartido en muchos puntos de España, hasta un montante de 9.480.000 euros.

Además del dinero repartido en Valencia, un total de 20 cupones premiados (800.000 euros) han viajado hasta Baleares; otros 800.000 euros para otros 20 clientes se han ido hasta El Prat de Llobregat (Barcelona); 17 cupones más han tocado en Talavera de la Reina (Toledo), con 680.000 euros repartidos; y afortunados de Elda (Alicante), Palma del Condado (Huelva) y Asturias han ganado 40.000 euros cada uno con un cupón premiado.