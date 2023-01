Movilizaciones de taxistas durante el Mobile World Congress si no se cambia la ley del taxi

La plataforma Élite Taxi ha celebrado esta mañana una asamblea frente a la Estación de Sants de Barcelona y han decidio dar diez días al Govern para preparar una propuesta "seria" que modifique la ley del taxi y ofrezca soluciones a la situación de empresas como Free Now, que según la plataforma de taxistas, amenazan y ponen en riesgo el actual sistema de tarifas reguladas.

“Un gobierno de izquierdas como el de ERC debería entender que las plataformas no pueden regular un servicio público”. Tito Álvarez. Élite Taxi.

El líder de Élite Taxi, Tito Álvarez advirtió de la posibilidad de realizar protestas y movilizaciones, tanto durante la celebración del Mobile World Congress, a finales del próximo mes de febrero, como durante las elecciones municipales.

Tito Álvarez ha argumentado que "vienen elecciones, el MWC, más ferias, y el taxi nunca ha hecho una huelga, aunque ha habido amenazas o avisos, pero siempre hemos llegado acuerdos”. A continuación, se ha dirigido al ejecutivo afirmando que “un gobierno de izquierdas como el de ERC debería entender que las plataformas no pueden regular un servicio público”.

Las quejas de Élite Taxi se producen porque, según Álvarez, la empresa Free Now ha pedido descolgarse del sistema tarifario regulado para tener mayor flexibilidad. Tito Álvarez cree que quieren poner los precios "que les dé la gana" y explica que "todo el mundo que trabaje en taxis debe cumplir las normas”.

Tarifas dinámicas

Élite Taxi señala que, en agosto, la empresa Free Now anunció tarifas dinámicas para ajustar los precios a la demanda y no limitarse a la tarifa regulada de taxi que rige en Barcelona. Álvarez ha denunciado que Free Now “inflaría los precios” cuando haya mucha demanda. El Instituto Metropolitano del Taxi, IMET, ya ha advertido a la empresa que puede retirarle la licencia si no respeta la normativa vigente en la ciudad.

Élite Taxi ha concretado que quieren que la ley introduzca una definición de lo que es un operador de transporte y que obligue a cumplir los criterios establecidos. La plataforma da al Govern diez días para cumplir esta demanda, y advierte que de no tener una respuesta satisfactoria, “empezaremos una batería de movilizaciones que irá de menos además, con marchas lentas y paros parciales”.