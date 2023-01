Nuestros Reyes también son magos

No quisiera yo comparar a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con Don Felipe y Doña Letizia, o sí… Está claro que los primeros cumplen los sueños de millones de niños cada 6 de enero desde hace dos milenios, mientras que los nuestros llevan tan solo ocho años en el cargo. Pero, puestos a analizar las diferencias en cuanto a la dureza de su desempeño, los Reyes Magos trabajan solo una noche al año, utilizando su magia para llegar a millones de hogares a la vez. Eso da una cifra de 24.264 días trabajados y 736.008 días de vacaciones de verdad, en los que nadie les molesta para nada y simplemente se les recuerda con cariño e ilusión para que vuelvan al año siguiente.

Nuestros Reyes, hasta la fecha, han trabajado 2.680 días; en 10 años más ya habrán alcanzado a Sus Majestades de Oriente. Han "disfrutado" apenas de 240 días de vacaciones, y lo entrecomillo porque es evidente que son unas vacaciones relativas, ya que no pueden dejar nunca de atender parte de sus obligaciones.

Es evidente que la complejidad de ser Reyes de España es mucho mayor que la de los Magos, porque los nuestros tienen que lidiar todo el día con todo tipo de personajes, algunos que no solo es que no quieran que haya reyes, lo cual es legítimo sin duda alguna, sino que no respetan a la más alta Institución del Estado, constitucionalmente establecida desde 1978. Flaco favor nos hacemos todos los españoles que sí queremos una España unida cuando permitimos desplantes a la Corona como los de aquellos que no reciben preceptivamente al Rey en los actos que, en nombre de la Casa Real y del Estado, realiza en todos los territorios nacionales.

Deberíamos ser más conscientes de que la Institución de la Corona es la mayor garante que tenemos para mantener unido un país al que algunos, no muchos pero sí ruidosos, les gustaría ver desmembrado. Y creo sinceramente que si los ciudadanos supiéramos de verdad el sacrificio que los miembros de la Casa Real hacen para mantener la Institución, seríamos más agradecidos con ellos.

A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas que trabajan cerca del Rey y de la Reina; todos, sin excepción, me dicen que no se cambiarían jamás por ellos. La disponibilidad permanente y absoluta, la falta de libertad vital y la misión que desempeñan hacia dentro y hacia afuera para España les hace pagar un altísimo precio personal, familiar y vital. Gracias Majestades por seguir intentando cumplir sueños… A los de Oriente, también. ¡Felices Reyes!