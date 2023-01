Cristina Pedroche reacciona a las palabras de Ana Obregón contra Risto Mejide

Alba Carrillo, Miki Nadal o Frank Cuesta han sido algunos de los rostros que han criticado las palabras de Risto Mejide en las Campanadas, que se referían directamente a Cristina Pedroche y Ana Obregón. De hecho, la presentadora de RTVE aludida decidió enviarle un mensaje por redes al publicista, algo que a lo que ahora la colaboradora de Zapeando ha reaccionado.

"¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia", fueron las palabras del jurado de Got Talent durante la despedida del año que protagonizó en Telecinco y Cuatro junto a Mariló Montero. Y parece que, con ello, hablaba de la filtración del embarazo de Cristina Pedroche o del momento por el que pasa Ana Obregón, que perdió a su hijo, Aless Lecquio, hace ya más de dos años.

"En esta vida no todo vale, Risto Mejide", estalló la bióloga en Instagram, donde tachó los comentarios hacia Pedroche de "machistas y repulsivos" y puso en valor que ninguna de las dos se mide por su vida personal para demostrar su profesionalidad en televisión.

En apenas un día, la publicación de Ana Obregón ha conseguido más de 370.000 likes, multiplicando por diez el alcance de algunas de sus fotos. Y, por supuesto, también se ha llenado de comentarios apoyándola, como el de Jedet, Pelayo o Carolina Iglesias. Pero también de compañeros de cadena de Risto Mejide como Alba Carrillo, Amor Romeira o Nagore Robles.

Además, de quien ha recibido un mensaje es de la propia Cristina Pedroche, que, obviamente, estaba de acuerdo con la presentadora. "Gracias Ana. Por esto y por todo", ha escrito la vallecana. Su marido, Dabiz Muñoz, también ha enviado un emoji de un corazón a Obregón.

Comentarios al 'post' de Ana Obregón. INSTAGRAM

La respuesta de Risto Mejide

Por su parte, Risto Mejide respondió rápidamente en Todo es mentira y empezó pidiendo disculpas a Ana Obregón, pero aclaró que no entendió el mensaje: "En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido un hijo [...] Eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo. Me sorprende que no veas que esto no iba contigo ni con Cristina".

"Esto iba con los que nos ponen allí, los mismos directivos que estaban en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que falleciera tu hijo, y decidieron que tú dieses esas Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo", añadió. "Lo que más me duele de todo es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado".

"No le temo a la polémica, pero no voy a permitir la injusticia", sostuvo el presentador. "Insisto, no iba contigo. Sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo todo este malentendido. Lo único que demuestra tu post es que no me conoces".