"¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia", fueron las palabras de Risto Mejide en las Campanadas 2022 que le colocaron en el foco de la polémica. Y ahora, el publicista se ha pronunciado sobre este asunto después de que Ana Obregón, a quien parecía hacer referencia con su comentario, le criticara en redes.

Este momento durante su despedida del año en Telecinco y Cuatro parecía hablar de la filtración del embarazo de Cristina Pedroche o al momento por el que pasa Ana Obregón, que perdió a su hijo, Aless Lecquio, hace ya más de dos años -tiempo en el que RTVE ha contado con ella como presentadora de las Campanadas-. Por ello, la actriz se dio por aludida y le contestó en Instagram.

"En esta vida no todo vale, Risto Mejide", ha comenzado diciendo en su post de este martes. "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido a mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen".

Tras esto, la bióloga le ha recordado al jurado de Got Talent que, durante cuatro décadas, tuvo éxito en televisión, sin necesidad de vender nada, y lo mismo le ha sucedido a su compañera de Antena 3. "Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las Campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco", ha añadido y, después, ha mandado un beso a Pedroche y ha dado las gracias a las personas que las han defendido.

Apenas una hora después, el propio Risto Mejide ha contestado públicamente a Ana Obregón, y lo ha hecho al comenzar Todo es mentira este martes, justo después de intentar llamarla por teléfono: "En primer lugar perdón, y no me cuesta nada, sin paliativos, sin matices [...] En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido un hijo. ¿De verdad se cree que yo como padre puedo aceptar eso?".

Después, ha recordado que antes del evento dio una entrevista en la que alababa la profesionalidad tanto de Ana como de Cristina Pedroche. "Me sorprende, primero, por toda la polémica que se está creando. Segundo porque, Ana, tú eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo [...] Me sorprende que no veas que esto no iba contigo ni con Cristina".

"Mi comentario de 'la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia', igual alguien debería preguntarse a quién le da audiencia", ha continuado el presentador. "Esto iba con los que nos ponen allí, los mismos directivos que estaban en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que falleciera tu hijo, y decidieron que tú dieses esas Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo, del que yo me siento bastante en contra".

"Me sorprende que tú, con muchísima más experiencia que yo, hayas llegado a decir que yo me he reído de que tuvieses que enterrar a un hijo. Me duele, lo siento muchísimo, pero me duele que hayas hecho pública esa expresión. Eso no es tele, eso es morbo", ha defendido. "Tú no tienes la culpa, ni Cristina ni yo. Porque igual también me han puesto a mí porque yo me he separado este año".

"Lo que más me duele de todo es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. Soy la misma persona que te ha alabado en los medios", ha confesado Risto Mejide. "Me has llamado repugnante, machista y muchas cosas que ahora me están llamando tus seguidores".

"No le temo a la polémica, pero no voy a permitir la injusticia", ha sostenido el presentador de Todo es mentira. "Insisto, no iba contigo. Sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo todo este malentendido. Lo único que demuestra tu post es que no me conoces".