Ana Obregón responde a Risto Mejide: "Tus comentarios machistas y repulsivos duelen mucho"

La actriz Ana Obregón se ha pronunciado sobre los comentarios que el presentador Risto Mejide hizo durante la retransmisión de las campanadas de Mediaset, una labor que compartía con Mariló Montero, a la que en un momento dado preguntó: "¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia".

Bastaba poco para relacionar esas palabras con la condición personal de sus dos directas competidoras en la retransmisión de las doce uvas. En Antena 3 Cristina Pedroche, cuyo embarazo se filtró recientemente presentaba las Campanadas con Alberto Chicote y en La 1 eran Los Morancos y Ana Obregón los que ejercían esa labor. Esta última perdió a su hijo Álex hace ya dos años, víctima de un cáncer, algo que ella ha recordado recurrentemente con homenajes hacia el joven desaparecido.

Varias personalidades famosas como Frank Cuesta o Alba Carrillo se han pronunciado públicamente en contra de Risto Mejide, pero ahora ha sido una de las aludidas, Ana Obregón, la que ha respondido a esos desafortunados comentarios.

En un texto publicado en Instagram, la actriz lo dejaba claro: "En esta vida no todo vale, Risto Mejide". "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho", revelaba Ana Obregón sobre los sentimientos que habían despertado en ella las palabras de Risto.

"Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie", expresaba la actriz, que a continuación le recordaba al presentador sus méritos como artista: "Durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado ) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España". Y no se olvidadaba de la otra agraviada: "Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito".

"Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco", ponía de manifiesto Ana Obregón.

Y es que la retransmisión de Risto Mejide hizo un 4,7% y 799.000 espectadores, frente al 33,5% de cuota de pantalla y 5.235.000 espectadores de Pedroche y el 23,6% y 3.723.000 espectadores de Ana Obregón.

"Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche dándole la enhorabuena por ser Mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto, al futuro Papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas", terminaba diciendo Obregón.

La actriz también agradecía las muestras de cariño de famosos y anónimos: "Muchas gracias a Alba Carrillo y Frank Cuesta y a todos los que los que habéis demostrado empatía con Cristina y conmigo".