Alba Carrillo carga contra el comentario de Risto Mejide en las campanadas: "Me parece repulsivo, asqueroso y de falta de humanidad"

La modelo y colaboradora televisiva Alba Carrillo se ha sumado a la lista de personalidades que han criticado públicamente el comentario que el presentador Risto Mejide hizo durante la retransmisión de las Campanadas en los canales de Mediaset.

Mejide, dirigiéndose a su compañera en la emisión, Mariló Montero, le preguntó: "¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia". Cabe destacar que en Antena 3 daba las campanadas Cristina Pedroche, cuyo embarazo se filtró recientemente y que en La 1 estaba Ana Obregón, cuyo hijo Álex falleció en 2020, algo que la presentadora recordaba recientemente en redes sociales.

Muchos fueron los que relacionaron el comentario con las competidoras de Risto Mejide y su situación personal, profesionales que, por cierto, tuvieron de largo mucha más audiencia que él (33,5% de cuota de pantalla y 5.235.000 espectadores para Pedroche, 23,6% y 3.723.000 espectadores para Ana Obregón y un 4,7% y 799.000 espectadores para Risto Mejide).

Famosos como Frank Cuesta salieron al paso de esas declaraciones. El herpetólogo aseguró que era "lo más sucio" que había escuchado jamás.

Ahora ha sido Alba Carrillo quien en un vídeo de sus stories de Instagram se ha pronunciado contra Mejide y su comentario. "He visto una cosa que me ha dejado noqueada, la falta de respeto, con un comentario deleznable, de Risto Mejide hacia Cristina Pedroche y hacia Ana Obregón", comenzaba diciendo Carrillo.

"Mi solidaridad y cariño con ellas, no sólo como mujer, sino como ser humano. Me parece patético que haya personas con voz en los medios de comunicación que digan semejante barbaridad", se quejaba la colaboradora de Mediaset.

"Hay personas que no piensan en la audiencia y sobre todo, no todo es la audiencia y no todo es el dinero", exponía Carrillo mientras iba en un coche, en un "rato de descanso" de sus estudios.

"Decir eso de una persona que está embarazada me parece fuera de lugar totalmente, pero decir que da audiencia hablar de un familiar muerto cuando una madre ha perdido a un hijo me parece repulsivo, asqueroso y de una falta de humanidad que es peligrosa. Un beso a Ana y a Cristina", sentenciaba la modelo.