Agoney: "El machaque en redes me hizo alejarme de Eurovisión" 

Desde su participación en Operación Triunfo 2017 cuando aspiró por primera vez a representar a España en Eurovisión, Agoney ha sido una constante en las quinielas de candidatos aunque él mismo rechazara públicamente esa opción hasta hace unos meses, cuando por sorpresa presentó credenciales a través de Benidorm Fest con Quiero arder.

"Siempre había querido hacerlo, pero el machaque en redes sociales me hizo alejarme. Y me lo han dicho muchos artistas más, que no lo intentarían por el odio que a veces se respira en este mundo por cuatro personas que no aportan nada", ha explicado a EFE al ser preguntado por sus reticencias iniciales.

Agoney ya alegó ese motivo cuando en marzo, tras su victoria final en el concurso Tu cara me suena de Antena 3, declaraba que no intentaría ir a Eurovisión y añadía: "No me veo en ese foco mediático representando a gente que quizás no quiere que yo le represente".

Así es la portada de “QUIERO ARDER” la canción presentada al Benidorm Fest,mi próximo single y el primero de algo muy bonito⚡️https://t.co/hojkXAgYyX



"Ahora hay una preselección porque antes a veces la elección era un poco a dedo y te enfrentabas a la posibilidad de que no se identificaran con tu propuesta. Así es más justo y la gente puede saber por dónde vas", ha argumentado sobre uno de los motivos del cambio de postura.

Añade una reflexión respecto a cómo le podía estar condicionando el lado menos amable de las redes: "¿Por qué dejar de hacer algo que me apetece por los demás?".

Por último, pero no menos importante, aduce que a diferencia de 2018, cuando compitió por la plaza de representante español con Magia, un tema muy bonito, pero que él no hubiera mandado por su propia cuenta, esta vez se presenta "sin canciones impuestas, con una propuesta personal, muy premeditada y elaborada sin prisas".

Se trata de la citada Quiero arder, compuesta por él y por Blackpanda, "una canción rara que le podía chocar a la gente, con una estructura nada convencional" y una electrónica sinuosa y oscura para lo que Agoney tiene acostumbrado a su público.

"Alguien me dijo que los artistas estamos para romper cánones y para investigar", defiende tras haber escogido este tema frente al sonido más comercial que proponía su discográfica. "Uno tiene que hacer lo que siente y eso es lo que me ha funcionado a mí, porque la gente no es tonta y sabe cuando algo es de verdad", insiste al poner como prueba su primer álbum, Libertad, que fue número 1.

En ese sentido destaca que su Quiero arder representa exactamente su momento musical actual y que fue el punto de partida para su próximo álbum, al que le queda "un poquito".

"Para mí es un tema guerrero que pasa por muchos momentos, entre un cielo y un infierno que he convertido en mi lugar", ha explicado el autor de este corte en el que sorprende con un largo fraseo en tonos graves y muy sensuales en busca de "un mensaje muy claro, sin florituras".

Así será también su presentación en Benidorm de la mano del escenógrafo David Pizarro, responsable de videoclips como Vivir así es morir de amor de Nathy Peluso, además de la del coreógrafo Marc Montojo, las luces de Diego Tarango y el vestuario de Dominnico.

"Juntos somos el Team Rocket", ha bromeado Agoney sobre una propuesta en la que ha buscado que todo sea "muy original" y en la que, como en su portada, ¿se espera una escena salpicada de tonos rojos? "Algo salpicará, pero no color", ha rematado misterioso.