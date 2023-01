Fátima, en 'First Dates': "Tengo poca autoestima porque soy 'un orco de Mordor'"

Nada más cruzar las puertas del restaurante de First Dates este lunes, Fátima fue piropeada por Elsa Anka: "¡Qué guapa!", exclamó la presentadora al ver a la murciana.

Pero la fotógrafa reconoció que no estaba acostumbrada a esos halagos: "Tengo poca autoestima porque soy 'un orco de Mordor', lo acepto, es lo que hay, es algo que tengo que superar. Pero soy muy graciosa", señaló.

Su cita fue Arnau, que llegó con un tambor chamanístico bajo el brazo. El valenciano le explicó a Anka que se trataba de un objeto muy importante para él. El chamanismo le hizo superar un cáncer cuando tenía quince años gracias a las buenas vibraciones proporcionadas por su padre, que era chamán.

Arnau y Elsa Anka, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena, a la murciana no le convenció mucho el tema del chamanismo. Él, por su parte y desde su punto de vista, encontró un obstáculo insalvable si querían tener un futuro como pareja.

Y es que Fátima tenía un hijo de casi dos años fruto de su anterior relación: "Siempre que he estado con niños tan pequeños me he sentido muy incómodo porque necesitan atención todo el día", admitió Arnau.

Como no encontraron nada en común, ambos decidieron no tener una segunda cita, pero las prisas por marcharse del restaurante les jugaron una mala pasada.

No se pusieron de acuerdo en ver quién pagaba la cena y, cuando iban a salir por la puerta del local, una de las gemelas Zapata les dijo que les faltaba pagar la mitad de la cuenta, por lo que Arnau tuvo que retroceder hasta la barra, pagar su parte y así, de esa forma, poder marcharse.