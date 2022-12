Juan Antonio, en 'First Dates': "Estoy todo el día cachondo"

"El amor es una aventura que para vivirla solo tienes que mirar a los ojos de tu pareja y entregarle por completo tu pasión, así de fácil", afirmó este jueves Carlos Sobera en First Dates antes de la cita entre Juan Antonio y Darius.

El primero en llegar fue el rumano, que le comentó al presentador que había ido al restaurante de Cuatro a buscar una persona como él: "Divertido, el típico compañero de trabajo que hace chistes y bromas, que le guste salir de fiesta, con barba, alto...".

También destacó su amor por Andalucía: "Me gustan los andaluces porque la mentalidad que tienen ellos se parece mucho a la balcánica: Música, baile y pasión".

A continuación llegó el jienense, que lo primero que dijo es su presentación fue: "Estoy todo el día cachondo". Y es que nada más ver a su cita, afirmó que "yo a Darius me lo follaba. En Roquetas, que es donde yo vivo, hay bastantes rumanos y he estado con alguno. Son muy fogosos", admitió Juan Antonio.

El rumano le preguntó que conocía de su país, y el jienense le contestó que "sé que la capital era Bucarest, que Drácula vivía en Transilvania y que los rumanos me ponen cerdo como una perra".

Juan Antonio y Darius, en 'First Dates'. MEDIASET

También le contó a su cita que tenía una fantasía, disfrazarse o meterse en un personaje para practicar sexo con su pareja: "Que tú te disfraces de profesor y yo de alumno, o que seas el policía y me cachees", le dijo el jienense a Darius.

Además, el comensal le confesó a su pareja de la noche que le excitaba mucho el mundo de los disfraces y le encantaría que su pareja se disfrazara de muerto viviente: "¿Te imaginas chupársela a un zombi?".

Tanta fogosidad asustó un poco a Darius, que al final comentó que no quería tener una segunda cita con Juan Antonio: "No he sentido el flechazo que esperaba", pese a que el jienense sí que le habría gustado volver a quedar: "Pensaba que encajábamos bastante bien".