Misteriosa desaparición de Natalia Hernández, la joven que aterrizó a finales de octubre en La Palma y se dejó el equipaje en el aeropuerto

La Policía Nacional continúa investigando la desaparición de Natalia Hernández, una joven de 34 años que fue vista por última vez el pasado 24 de octubre en el aeropuerto de La Palma, isla a la que llegó procedente de Tenerife para comenzar a trabajar en un hotel. Su entorno tardó medio mes en denunciar su falta de noticias, al parecer porque tenía poca familia y no les contó que iba a la isla canaria.

Fue un amigo suyo de Tenerife quien la echó de menos y denunció que no se sabía de su paradero. Fuentes policiales han confirmado que no se han producido novedades en este caso y que la investigación prosigue mientras que familiares y amigos continúan la búsqueda y consideran que la desaparición no fue voluntaria, tal y como han relatado a varios medidos locales.

Natalia había pasado por una ruptura sentimental y, según han contado sus amigos, estaba perdida. También afirman que solía cambiar con frecuencia de lugar de residencia y que trabajaba por temporadas. El último sitio en el que había vivido antes de emprender rumbo a las Islas Canarias, fue en un camping de Madrid.

La asociación SOS Desaparecidos hizo pública su desaparición a finales de noviembre, con fotos de la joven y su descripción: Natalia mide 1,68, es de complexión delgada, tiene el pelo rubio y largo, ojos azules, un piercing en el lado derecho de la nariz y un tatuaje en hombro derecho hacia la espalda.

SOS Desaparecidos sabe que las cámaras del aeropuerto de La Palma grabaron a la joven, que se dejó allí el equipaje, pero se le pierde el rastro.