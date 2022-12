Sebastián Yatra se pronuncia sobre su relación con Aitana después de dejarse ver paseando por las calles de Madrid con ella

Parecía que la calma había llegado a la vida de Aitana tras las especulaciones sobre su ruptura con Miguel Bernardeau. Pero a la cantante se le ha abierto otro frente.

La cantante publicó en sus historias de Instagram una fotografía donde se dejaba ver con varios amigos paseando por las calles de Madrid y disfrutando de las luces navideñas. Entre ellos destaca Jesús de Paula, su estilista, y Sebastián Yatra.

Este último ha sido el causante del nuevo revuelo en la vida amorosa de la que fuera finalista de Operación Triunfo 2017. Ambos fueron relacionados hace tiempo como "más que amigos" debido a la complicidad que derrochan cuando trabajan juntos. Y esta suposición ha vuelto a coger fuerza ahora que Aitana estaría soltera.

Aitana y Sebastián Yatra con amigos en Madrid. AITANAX / INSTAGRAM

Además de haber pasado la tarde juntos, Yatra también aprovechó su escapada a Madrid para asistir al concierto que la intérprete de Vas a quedarte ofreció en el Wizink Center el pasado 20 de diciembre.

Es por ello que los medios no han dudado en preguntarle al colombiano sobre su relación con la catalana. "No, no, somos amigos", contesta rotundamente, alegando también que él no ha tenido nada que ver con la ruptura de la pareja, pues se le relacionaba como el detonante de esta separación.

Así pues, Aitana y Sebastián Yatra no son la 'pareja del año' que tantos esperaban y esas 'dudas', coincidiendo con la canción conjunta que tienen y que tanto han cantado sobre los escenarios, han sido despejadas por el cantante.