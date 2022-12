La ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau ha provocado un terremoto entre sus fans y también en el seno de la prensa del corazón, que elucubra sobre las razones que han llevado a la pareja a poner fin a una relación que duraba ya cuatro años.

Según Lecturas, revista que publicó en exclusiva la ruptura, la serie que han grabado juntos, La última, les ha pasado factura hasta el punto de romper su relación.

En crisis desde mayo, él tuvo que renunciar a muchos proyectos y eso le frustraba, y ella, por su parte, estaba muy volcada en su música, lo que, según cuenta el entorno de la ya expareja, molestaba mucho al actor, porque afectaba a su compromiso y rendimiento en la serie. Además, cuenta Lecturas, había mucha tensión entre ellos durante el rodaje.

Después de casi cuatro años de relación, Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han decidido separar sus caminos. Según Lecturas, el actor ha abandonado la casa de la cantante, donde vivían juntos desde septiembre de 2021, y ha vuelto a vivir con sus padres. Aitana y Miguel Bernardeau rompen su relación tras cuatro años de amor. (WOCHIT)

Por tanto, terminaría así una relación -aunque no se sabe de manera definitiva- que empezó en 2018, en pleno boom de Operación Triunfo, donde Aitana quedó en segundo puesto, y Élite, serie que lanzó a la fama a Miguel.

El fin de una historia de amor que está dando mucho que hablar y de la que lo último que se sabe es una información aportada por 'Las 'Mamarazzis' de El periódico, Laura Fa y Lorena Vázquez, que han sacado a la palestra a un tercer actor: Sebastián Yatra. Según las periodistas, el artista colombiano, con el que Aitana ha colaborado en dos ocasiones y, en otras tantas, ha hecho gala de su amistad, y la habrían tenido "un rollete".

Vázquez ha recordado que se llegó a decir que Aitana podría haber mantenido una relación sentimental con Yatra. "Tienen una química innegable", sostiene la periodista, que ha ido más allá, afirmando también que, tiempo atrás, le llegó información "a ciencia cierta" de que tuvieron "un rollete". Habría ocurrido, siempre según el relato de las periodistas, durante la grabación de La Voz Kids. "A él se le vio saliendo de su casa", han desvelado.

Aitana, que aprovechó para promocionar el último concierto de su gira, este 20 de diciembre, pidió este miércoles amparo a los medios. "Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo".

En cuanto a las noticias sobre su vida privada que hablan de una ruptura con su pareja los últimos cuatro años de su vida, la actriz de La última aseguró: "Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal, que nunca cuento nada personal, y hoy no va a ser distinto. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora".