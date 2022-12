Tamara Falcó confirma, con una foto en redes, que Sebastián Yatra estuvo en el último concierto de la gira de Aitana

Mucho se ha hablado de los asistentes al último concierto de Aitana, que se celebró el pasado 20 de diciembre en el WiZink Center de Madrid y cerró su gira 11 razones. Desde decenas de miles de fans anónimos hasta otros no tan desconocidos, como Rafa Nadal. Pero se ha rumoreado si algunos nombres con los que se la ha relacionado recientemente estuvieron allí, y ya está confirmado que uno de ellos sí.

Se desconoce exactamente cuándo se rompió la relación entre la triunfita y Miguel Bernardeau, pero este era el primer concierto desde que se supo la noticia. Y también era el primer evento de la cantante tras su serie con él, La última, de Disney+.

De hecho, de los siete temas que componen su banda sonora, Aitana cantó solo uno, y muchos consideraron que esa elección fue muy significativa. Interpretó En el cine, una canción que habla de una ruptura y tiene versos como: "No te he vuelto a hablar desde lo que pasó. Lo quise ignorar, pero algo se rompió. Mi corazón no lo aguantó. La película se acabó. Y el maldito cine cerró. Nunca habrá una historia que duela más".

Pero, al margen de este hecho, que algunos opinan que fue una indirecta a Miguel Bernardeau, los usuarios empezaron a elucubrar sobre los asistentes al concierto, pues se compartieron unas fotos que varios tuiteros señalaron que era el propio actor. Sin embargo, esto es extraño pues, además de la dudosa calidad de las instantáneas, nadie alegó haberlo visto.

De igual forma sucedió con Sebastián Yatra, con quien comentaron que había tenido "un rollete". Unas imágenes borrosas en redes apuntaban a su presencia en el concierto, pero esto se ha confirmado ahora gracias a otra celebridad.

Tamara Falcó compartió este jueves una multitudinaria foto en la que, además de posar junto a sus amigas, aparecía Aitana y otros conocidos invitados del WiZink: los tenistas Rafa Nadal y Fernando Verdasco y, también, Sebastián Yatra.

Y es que no es de extrañar que el cantante colombiano acudiera a disfrutar de este día, pues conoce a la artista catalana desde 2017. Además, ha colaborado con ella en dos ocasiones y han compartido plató en La voz, por lo que les une una larga unión personal y profesional.