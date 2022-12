Críticas al 'tiktoker' Peldanyos por su opinión sobre la inmigración: "La gente está raramente sensible con el tema del racismo"

El creador de contenido Sergio Bolaños, mejor conocido como Peldanyos, se ha hecho un hueco en los últimos meses en las redes sociales con sus opiniones y rankings de comida. Sin embargo, en las últimas horas está recibiendo cientos de mensajes negativos por unos comentarios racistas que ha dicho en un directo de Twitch.

Ha sido un usuario de Twitter el que ha compartido sus palabras, indignado con lo que había escuchado. En el vídeo, se puede ver como el tiktoker reacciona a un chiste sobre luchar 'en un combate a muerte' contra Marruecos.

Asegura que esta broma no tendría mucha aceptación porque "la gente está raramente sensible con el tema del racismo": "No entiendo por qué, creo que la inmigración es un problema a nivel estructural y social que se debe abordar con mano dura".

viendo tranquilamente al peldany0s y suelta que la gente está especialmente sensible con el racismo y no entiende por qué porque la inmigración es un problema 💀💀💀 pic.twitter.com/ZKVpU3afME — Ismæl 🍂 (@tortilladpapass) December 26, 2022

"No digo de echar a la gente sin papeles de vuelta a su país sin oportunidades", añade: "Pero si es verdad que yo no querría vivir en Barcelona". Relaciona la población marroquí de la ciudad condal con el vandalismo y asegura que "hay barrios que dan mucho mal rollo".

"No considero que una persona como yo, con el nivel de inteligencia emocional que tengo, tenga que librarme de decir ciertos comentarios", acaba declarando al final del clip, que ya tiene más de 200.000 reproducciones.

Por eso, las críticas no han tardado en llegar de muchos usuarios que le pedían que se quedara "hablando solo de hamburguesas" en vez de intentar dar su opinión sobre otros temas.

hay gente que debería saber cuál es su función en el mundo y limitarse a comerse cuatro hamburguesas en tiktok y callarse la p boca https://t.co/PTxbYHFP9x — . (@todofoba) December 26, 2022

Tuits que han envejecido bastante mal https://t.co/9bcJvZUGn9 — cutepilled (@ThatDario) December 27, 2022

Otros han vuelto a señalar la polémica charla de Tíos Decentes que tuvo lugar el Día Contra la Violencia Machista el pasado mes de noviembre, donde, además de Peldanyos, también acudió el tiktoker Kappah, ahora acusado de abuso sexual. El único que aún no ha protagonizado una polémica es Alan Barroso.

La respuesta de Peldanyos

Dado el revuelo, el valenciano ha querido disculparse y retractarse en un vídeo publicado en su canal de TikTok. "Digo tal barbaridad que os debo unas disculpas a quien haya tenido que escucharme diciendo esas tonterías y más a las personas que se han ofendido", ha explicado.

"Yo siempre me he mostrado contundente en contra del racismo en redes sociales. Soy una persona sensibilizada con ello", ha continuado, asegurando que es cuestión de "empatía" defender a los inmigrantes. Y ha alegado a las largas horas en Twitch como el culpable de haber dicho "tonterías".

"Hago directo para vivir, pero cuando te pasas tanto tiempo hablando hay que saber cuando cortar, te vienes arriba y no sabes ni lo que dices ya", se ha lamentado: "Estoy desarrollando demencia de estar delante de una pantalla tanto tiempo hablando".

"Digo barbaridades y cosas que no tienen sentido y me siento fatal", ha concluido en una publicación con apenas 80.000 reproducciones: "Quien quiera quedarse con la imagen lamentable, asumo la responsabilidad".