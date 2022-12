El 'tiktoker' Kappah responde a las acusaciones de abuso sexual de su exnovia María: "Quiero limpiar mi nombre"

Un mes después de ser señalado por su exnovia María de cometer abusos sexuales al principio de su relación, el tiktoker Kappah ha respondido a las acusaciones en un vídeo de YouTube de 20 minutos publicado este pasado 26 de diciembre.

En él, el creador de contenido niega una a una todas las acusaciones y confirma que ha iniciado un proceso judicial contra ella para "limpiar su nombre y zanjar el tema".

"No es cierto lo que se ha dicho sobre mí", ha reiterado, asegurando que el incidente del que María ha hablado no sucedió así. Según ha relatado, estaban practicando relaciones sexuales cuando ella quiso parar. "Intentó decírmelo y no me enteré", ha explicado: "No pasaron más de cinco segundos cuando paramos y no hubo intención de seguir, no hubo forzamiento ni me enfadé".

"Lo ha retratado como que en la relación el problema era yo, que hacía que fuera tóxica y abusiva", se ha quejado: "No fue así. Era una relación de adolescentes, no nos sabíamos comunicar y nos hicimos daño".

En el vídeo ha confesado también cosas como que, a principios de la relación, cuando tenía 17 años, tenía una adicción al porno, que dejó después de que María lo pidiese. También ha asegurado que ella, mucho después del incidente, le fue infiel, lo que provocó la ruptura.

kappah: no voy a dar muchos detalles personales



also kappah: pic.twitter.com/8BwV4ja50m — lili (@lilirochefor1) December 26, 2022

En general, ha puesto en contexto todos los problemas que tuvieron durante los dos años del noviazgo, que acabó en marzo de 2022, tras numerosos meses de intentar seguir la relación a distancia.

Las reacciones no han tardado en llegar a TikTok y Twitter, donde Kappah es muy popular y en seguida han usado sus palabras para atacar a María y llamarla mentirosa. A pesar de que ambos han señalado que no quieren hacer un espectáculo en redes sociales, ya que no es lugar para juzgar estos crímenes, parece que es imposible conseguirlo.

El Kappah subiendo un video donde aporta 0 pruebas.

Los niños de 15 años: buaaa tío, ha cerrado bocas



En fin, igualdad de condiciones. Ella subió capturas, él ha hecho un vídeo. Pero yo sigo prefiriendo creer a una mentirosa que a un posible abusador — Call me RoZa 📖💖 (@iamthevalkyrie_) December 26, 2022

sinceramente el video d kappah aclara 0 cosas y m deja exactamente igual teniendo en cuenta q habla 5 minutos de la acusacion d abuso sexual y el resto es contando cosas d la relacion q ni van ni vienen como si el hecho de q maria fuera mala novia restara importancia a lo otro — lu ♡ (@vnuslucia) December 26, 2022

kappah ha subido el vídeo respondiendo a una acusación de AGRESION SEXUAL y estos son los comentarios. es flipante como la gente se toma algo que habrá sido traumático para maria como si fuese un capítulo de las Kardashians pic.twitter.com/We8tza2o8H — mar’s vigilante shit💋🌹 (@mjtearsricochet) December 26, 2022

Los comentarios de vídeo aplaudían a Kappah por alimentar la narrativa y "generar más drama". "El mejor regalo de Navidad", llegaba a insinuar un usuario, totalmente despreocupado de la gravedad del asunto. Otros han señalado a Kappah por hablar sin pruebas, pero muchos han decidido creerle.

Más allá de eso, no ha faltado quién ha decidido posicionarse del lado de María, ya que Kappah no ha aportado ninguna prueba. De momento, es la palabra de uno contra el otro, pero la joven asegura sí tener evidencias, que mostrará exclusivamente en el juzgado.