El 'tiktoker' Kappah, acusado de haber agredido sexualmente a su exnovia

Un nuevo caso de violencia machista ha inundado las redes en los últimos días. Precisamente por la celebración del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres, María Carrillo ha decidido dar un paso adelante y contar su caso de abuso sexual.

La expareja de Marcos de Vicente, más conocido como Kappah en redes, ha publicado en su cuenta de Twitter una declaración ahora borrada sobre el maltrato que recibió por parte del tiktoker mientras eran novios.

Y todo surge de una charla llamada "tíos decentes" organizada para que hombre hablen sobre la violencia machista bajo el eslogan "Si no quieres ni una menos, no seas uno más" a la que Kappah estaba invitado y María le pidió que no asistiera.

En el mensaje eliminado, María relataba que "desde el momento en el que vio el póster", no había podido dormir ni descansar: "Me ha tocado revivir todo".

"Llevo mucho tiempo callada, intentando proteger a una persona que no merecería ser protegida", se ha lamentado. "He hablado con Marcos para pedirle por favor que no asistiese a la charla, pero ha decidido hacerlo".

"Sinceramente, tengo miedo de lo que es capaz de conseguir Marcos con las redes sociales y por eso nunca he dicho nada", ha continuado: "Esto pasó muy al principio de mi relación y él me hizo sentir y me hizo creer que había sido algo normal y que 'no había sido nada'"

"Esta persona me ha hecho creer que lo que me estaba pasando era normal, que los gritos eran normales, que enfadarse conmigo por no querer hacer nada sexual era normal", ha añadido, expresando su temor a las consecuencias que iba a tener su confesión.

Y, trágicamente, tenía razón. Cientos de personas han comentado y dudado de su historia, especialmente desde que el propio Kappah haya tuiteado desmintiendo la historia.

No tengo absolutamente nada que esconder. Esta es una acusación muy grave, por lo que me voy a asesorar legalmente para tomar las medidas oportunas. — Kappah (@Kappah20) November 27, 2022

"No tengo absolutamente nada que esconder. Esta es una acusación muy grave, por lo que me voy a asesorar legalmente para tomar las medidas oportunas", ha declarado.

Desde entonces, las redes sociales, especialmente TikTok, se ha fundido en un gran debate sobre si creer siempre a la víctima o esperar a que haya un juicio para tomar la decisión.

Como sea, parece que no es María, que ha comentado que tiene pruebas, la que va a emprender acciones legales, sino Kappah. El creador de contenido, que es precisamente conocido por su activismo en redes, ha asegurado que es "una acusación muy grave" que ha puesto en manos de abogados.