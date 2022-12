Cristina Pedroche, embarazada: espera su primer hijo con David Muñoz

Cristina Pedroche y David Muñoz serán papás el próximo verano. La presentadora y el cocinero, que llevan juntos ocho años, siete de ellos casados, esperan su primer hijo, según informa Lecturas.

En el reportaje gráfico que acompaña la información, la revista publica unas imágenes de la pareja acudiendo junta a una de las primeras revisiones del embarazo de la colaboradora de Zapeando.

Además, y siempre según Lecturas, la vallecana tiene la intención de presentar este año las Campanadas en Antena 3 con el cuerpo pintado y totalmente desnuda, mostrando así su feliz espera. "Este año va a ser muy fuerte, creo que vamos a llegar al corazón de todos los españoles", ha manifestado ella sobre la última noche del año.

Sobre la posibilidad de ser madre, Pedroche se había manifestado en más de una ocasión: "Ser madre no me va a hacer mejor mujer, ni me va a completar", había asegurado anteriormente.

Espectacular casa

Ubicada en la exclusiva y lujosa urbanización de La Finca, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, la pareja comparte una espectacular casa que cuenta con 700 metros cuadrados de vivienda construida en una parcela de 1.000 metros cuadrados.

Está compuesta por tres plantas entre las que se distribuyen seis dormitorios, un garaje con cuatro plazas para vehículos y un amplio jardín con piscina.

En el interior predominan los tonos claros y neutros tanto en los muebles como en las paredes y suelos. El salón principal ofrece vistas directas al jardín a través de unos amplios ventanales.

Otra de las zonas a las que entra luz natural del exterior es el gimnasio privado, donde la de Vallecas se ha grabado alguna que otra vez para enseñar a sus seguidores sus habituales rutinas de entrenamiento.

Así como la zona preferida de Cristina Pedroche puede ser el gimnasio, no cabe duda que la de David Muñoz es la cocina. El chef expone sus famosas recetas sobre una encimera granito rodeada de taburetes donde los invitados pueden disfrutar de sus platos estrella.

Por último, destaca el exterior de la vivienda, donde la pareja posee una piscina de obra adornada con un bordillo de piedras y macetas, para darle un toque elegante a la estancia. Además cuenta con una zona de césped para tomar el sol durante los meses de verano.