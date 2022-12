Murales en las paredes y las mujeres como protagonistas: así es el proyecto que busca dar color a los paritorios de Aragón

BELIEVE IN ART

Los paritorios aragoneses pasarán de ser grises a lugares llenos de color y mucho arte. #Pinturasquedanvida, nombre que recibe esta acción social, busca unir la salud, el arte y la mujer como protagonista. Los primeros murales se llevarán a cabo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Este reto nace bajo la iniciativa #Juntasloconseguiremos, impulsada por un grupo de 22 mujeres que forman parte del Programa Desarrollo para la Dirección. Su objetivo es apoyar proyectos sociales existentes que tengan algún reto en marcha, tal y como han comentado sus organizadoras a 20minutos. Es por eso que se han puesto en contacto con la asociación cultural Believe in Art, creada en 2013 con el fin de humanizar los espacios sanitarios a través de murales.

La asociación ha colaborado con más de 150 artistas y ha realizado más de 200 intervenciones en 15 centros hospitalarios diferentes desde sus inicios. Ahora las alumnas del programa ayudarán a recaudar unos 10.000 euros para llevar a cabo los primeros murales en los paritorios aragoneses, explican las alumnas.

Mural en el techo del quirófano del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil de Zaragoza. BELIEVE IN ART

Obras de artistas locales

El reto #Pinturasquedanvida tiene como fin reunir 10.000 euros, que es lo que Believe in Art ha estimado como coste, para realizar murales en el paritorio del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, según comentan.

En este centro, anualmente se llevan a cabo más de 1.800 partos, por lo que estas 22 mujeres quieren que "ese momento tan especial esté rodeado de belleza", aseguran. Es por eso que la actuación será integral, incluyendo todas las habitaciones y pasillos, y estará adaptada a cada espacio según las necesidades requeridas.

Los murales serán obra de artistas locales. El hospital aragonés ya ha aprobado algunos de los bocetos presentados, que se darán a conocer a mediados del mes de enero, concretamente el día 19, en la sede de la Caja Rural de Aragón, patrocinado por Alimentos de Aragón.

Ayuda a los internos

La intención es que las habitaciones y los pasillos de este centro se llenen de color, algo que ayudará positivamente en la recuperación de los internos. "Hay niños que tienen que pasar largas temporadas en ese entorno", reconoce Blanca Lacau, alumna del programa.

"Believe in Art intenta contribuir al bienestar y la mejoría día a día de los pacientes de larga estancia", reconoce Lacau. "Un entorno que no es cómodo ni para el niño ni para sus padres, llenarlo de arte ayuda a los niños a desarrollar su creatividad y a sentirlo 'mas hogar'", añade.

Los interesados en colaborar podrán hacerlo a través de https://believeinart.org/. Para las empresas se han establecido tres escalas de patrocinio: estrella, de 250 euros; luna, de 1.000 euros; y cohete, de 2.500 euros. El resto de ciudadanos podrán colaborar con aportaciones desde un euro hasta la cantidad que desee o haciéndose socio con una cuota anual.

Intervención mural en cirugía pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza. BELIEVE IN ART

Otras intervenciones

Otra parte fundamental del proyecto es dar visibilidad a Believe in Art para que puedan continuar recaudando fondos para otras intervenciones por toda la comunidad.

Además, #Pinturasquedanvida no cierra puertas a otros hospitales de la provincia de Huesca. Si la recaudación supera los 10.000 euros, se llevarán a cabo intervenciones en otras áreas de maternidad de Aragón, concretamente en siete centros. "Pero esto está todavía en el aire....", asegura Lacau.