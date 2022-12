Moreno aprueba en solitario el primer Presupuesto de la mayoría absoluta sin el apoyo de ningún grupo

El Parlamento andaluz echó este jueves el cierre al periodo de sesiones con la aprobación definitiva del Presupuesto de la Junta del próximo año, que consiguió salir adelante gracias a la mayoría absoluta del PP-A, al no contar con el apoyo de ningún grupo de la oposición.

Tras una primera sesión del debate final de las Cuentas más bronca de lo habitual debido al "follón" de las enmiendas, la segunda jornada se desarrolló sin sobresaltos. El proyecto, que asciende a 45.603,8 millones de euros, ha incorporado finalmente 99 enmiendas: las 86 del PP, nueve de Vox, tres de Adelante Andalucía y una del PSOE-A. Las Cuentas entrarán en vigor el próximo 1 de enero, en sustitución de las prorrogadas de 2021.

Se trata, reiteró la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, de un Presupuesto "expansivo, pero pegado a la realidad", realizado con "rigor y responsabilidad", y que supondrá un "instrumento útil y fundamental para mejorar la vida de todos los andaluces y necesario para que Andalucía avance".

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestó que la aprobación de estas Cuentas supone mandar un "mensaje muy nítido al conjunto de la sociedad española de que Andalucía tiene estabilidad institucional, política y económica", lo que supone, dijo, una "señal muy positiva para atraer inversión y riqueza y, en consecuencia, progreso y bienestar".

Y, "frente a otras comunidades autónomas que no pueden aprobar los Presupuestos, y estamos viendo muchos casos", Andalucía lo hace "en tiempo y forma", añadió Moreno, después de que esta misma semana la Comunidad de Madrid desconvocara el debate final de sus Cuentas al no contar la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo necesario de Vox.

Críticas de la oposición

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, lamentó las "expectativas frustradas" sobre una posible negociación para incorporar enmiendas parciales al Presupuesto, mostrándose convencido de que Moreno "solo quería una sola firma, la suya, sin ningún respaldo". Y añadió: "A partir de esta ley quedará claro que Moreno Bonilla, con su mayoría absoluta, ha tomado todas las decisiones y no ha escuchado en nada la realidad de los problemas de los andaluces".

Por Andalucía consideró una "mala noticia" la aprobación del Presupuesto, porque "no son las Cuentas que necesita Andalucía en mitad de una crisis", y porque "reproducen las políticas fracasadas del PP", aseguró la portavoz de la coalición, Inmaculada Nieto. También Adelante Andalucía valoró, en palabras de Teresa Rodríguez, que estos presupuestos son "continuistas, y la continuidad en Andalucía no es buena". Mientras que Vox los calificó como los "presupuestos de la gran oportunidad perdida» y «el sueño del PSOE".

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, tras su última intervención en el Parlamento como diputada. EP

Además de la aprobación del Presupuesto andaluz de 2023, la sesión de este jueves ha supuesto la despedida de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, de su escaño, que en los últimos 30 segundos de su última intervención ha querido dar las gracias a todos los trabajadores de la Cámara por haberla hecho "sentir un poco como en casa en un lugar en el que al principio no estaba nada cómoda. Ahora ya estoy demasiado cómoda, por eso me tengo que ir», ha dicho.

Rodríguez también ha tenido palabras para los diputados, que "me han enseñado muchísimas cosas, casi todas muy buenas", y a quienes ha pedido que "me sigáis recibiendo con la Marea Verde" a partir de ahora. Tras recibir el aplauso de casi todos los parlamentarios -algunos no se encontraban en la Cámara en ese momento, como Inmaculada Nieto-, Rodríguez ha estado conversando con Moreno, quien se ha acercado hasta su escaño para despedir a la portavoz de izquierdas.

El Parlamento recuperará su actividad ordinaria el próximo mes de febrero. A modo de despedida, los diputados del PP-A han intentado retomar una tradición que dejó de celebrarse en 2012: la de cerrar el primer periodo de sesiones cantando un villancico todos los diputados. Finalmente, solo lo han hecho los populares, que se han arrancado con Hacia Belén va una burra.