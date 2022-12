La compra de abrigos es, quizá, la más complicada de la temporada. Son esenciales para sobrevivir las bajas temperaturas que, como cada invierno, conquistan gran parte de la península. También nos encantan, pues pueden hacer de un look informal la elección perfecta para asistir a un evento importante (o, por el contrario, rebajar seriedad a unos pantalones chinos para que podamos disfrutarlos a diario). Sin embargo, estas prendas son unas de las más caras y renovarlas, aunque nuestros viejos chaquetones pidan a gritos una jubilación, no siempre nos viene bien. ¿Empezamos a sacar el quitapelusas a ver si alguno tiene arreglo?

Antes de que empecéis a restaurar vuestros viejos abrigos, atentos: no todas las propuestas que podemos encontrar en el mercado superan los 100 euros como muchos creen. Es más, hay muchas opciones por menos de 50 euros en algunos de los ecommerce principales, como Springfield, Bershka o Cortefiel, que merecen algo más que un vistazo. Y no, no solo hay modelos: hay opciones de paño con corte de traje, acolchados tipo puffy para ir a la moda o u chaquetones de borreguito que nos mantengan a salvo de las bajas temperaturas. La elección, eso sí, es cosa tuya, pero para facilitártela un poco más, bajo estas líneas te dejamos cinco abrigos de menos de 50 euros que vas a querer. ¿Listo para hacer la mejor compra del invierno?

Abrigos de hombre por menos de 50 euros

Si buscas una opción clásica que pueda cubrir cualquier look, desde los más arreglados hasta los más deportivos, no debe faltar en tu armario un modelo de corte de traje, con solapas y corte relaxed fit, como este abrigo en color gris oscuro de Springfield. Y si el tono no te acaba de convencer, tranquilo, tienes otros tres entre los que elegir: arena, navy y gris claro.

Está disponible en otros tres colores. Springfield

Las parkas, otro básico del armario invernal, también están entre nuestras favoritas, sobre todo si encontramos modelos como este de Jack&Jones: con capucha de pelo extraíble, disponible en color marrón o beige y con bolsillos de solapa.

Este estilo nunca pasa de moda, así que la amortización de la inversión está asegurada. El Corte Inglés

Una vez contamos con prendas que nunca van a pasar de moda, también podemos añadir otras que están destinadas a quedarse. Hablamos de los abrigos efecto puffy: acolchados, oversize y con líneas sencillas, como el modelo de Berhka en color verde. ¿No te apetece resguardarte del frío en esta propuesta?

Esta opción está disponible en otros colores. Bershka

Y si hablamos de tendencias, no podemos dejarnos una opción con borreguillo, que ha llegado con fuerza esta temporada, pero estamos seguros de que, dado su poder calorífico, va a quedarse entre nosotros unos cuantos años. ¿Qué te parece esta propuesta de Bershka con capucha?

Una opción caliente y agradable que encanta a los más jóvenes. Bershka

Las propuestas deportivas tampoco deben faltar en el armario y, aunque no las usemos para resguardarnos del frío diario, son perfectas para los entrenamientos y como capa extra. ¿O acaso puedes resistirte a esta parka técnica de Springfield? Repelente al agua, transpirable y resistente al viento. ¡No nos puede gustar más!

Una opción ligera para días más calurosos o para la práctica deportiva. Cortefiel

