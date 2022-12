El frío ya está aquí (¡y no hay marcha atrás!). Aunque hemos gozado de un otoño, anormalmente, cálido y seco, las bajas temperaturas han hecho acto de presencia para recordarnos que, en la mayor parte del país, no hay Navidad sin termómetros bajo cero. Una realidad de la que escapar es imposible, pero sí que podemos combatir con la ropa adecuada, empezando por un buen abrigo que nos aísle del viento y terminando por unos calcetines que mantenga nuestros pies calientes. Tampoco conviene olvidarse del jersey, pues es el encargado de mantener la sensación térmica adecuada en exteriores e interiores, pero, para nuestra desgracia, los del año pasado no han tenido un buen envejecimiento.

Es hora de poner en práctica los trucos que aseguran una mejora de su aspecto y, si no funcionan, de invertir en una buena tanda (¡y de calidad, por favor!) que nos abriguen este invierno y, a poder ser, también los siguientes. Pero, ¿dónde podemos encontrar jerséis buenos, bonitos y baratos que no excedan de los 25 euros para no gastarnos antes de tiempo el presupuesto de los regalos de Navidad? En 20deCompras hemos rastreado los principales ecommerce por ti hasta dar con unas rebajas que se adapten a nuestro bolsillo y las elegidas han sido las de Springfield. ¡Te lo demostramos con siete jerséis que te van a encantar y que están rebajados hasta un 50%!

Siete jerséis por menos de 25 euros

De cuello camionero y coderas, para los que buscan la mezcla perfecta entre sport y classy.

El color crudo es fácil de combinar y adecuado para cualquier situación. Springfield

Un básico que no falla: cuello redondo, 100% algodón y en seis colores a escoger.

Los clásicos siempre son una apuesta segura. Springfield

Para los frioleros, una versión extra calentita gracias al algodón fantasía de Springfield.

Una propuesta cálida para los que pasan mucho frío. Springfield

Los fans de las rayas no podrán resistirse a esta propuesta tricolor y perfecta para el día a día.

También está disponible en otros colores. Springfield

De hilo torzal, multicolor y con aires étnicos para protegerse los días más heladores.

La lana escogida es uno de los puntos fuertes de este diseño. Springfield

Cuello smoking con jacquard del revés para los que no se conforman con lo clásico.

Es un jersey elegante para citas marcadas, como la comida de Navidad. Springfield

Verde botella y cuello cisne para los planes más formales.

Los cuellos altos estilizan mucho la figura. Springfield

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Springfield y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.