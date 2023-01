Cómo saber que somos la persona favorita de nuestro gato

Aunque los gatos tienen la fama de ser muy independientes de nosotros e ir siempre a su aire, la verdad es que establecen vínculos muy fuertes con nosotros hasta el punto de llegar a tener una persona favorita. Pero, ¿qué factores influyen a la hora de elegirla?

Al ser animales que todavía no están del todo domesticados, es decir, conservan muchos comportamientos de su ancestro, el cazador solitario Felis silvestris, ellos nos ven como sus iguales, no como sus dueños o tutores. Una vez formamos parte de su círculo social, nuestros mininos se sentirán cómodos y seguros a nuestro lado, sabiendo que no somos ningún peligro y, por tanto, podrán dejar de estar alerta.

Pero, ¿es eso suficiente para convertirnos en su humano favorito? No, el vínculo tan especial que podemos llegar a tener con ellos va mucho más allá de la sensación de seguridad o del alimento (a pesar de que muchos creen que solo se arriman a aquella persona que le da de comer).

Convivir con ellos desde que son cachorros, por ejemplo, es una buena manera de forjar una estrecha relación con ellos y tener más posibilidades de volvernos su persona favorita, ya que es cuando los mininos se encuentran en plena fase de socialización, aprendiendo a relacionarse con su entorno y las personas.

Cómo convertirnos en la persona favorita de nuestro gato



Al igual que las personas, los gatos tienen su propia personalidad, los hay más dormilones, los hay más juguetonas, más o menos tranquilos... Estas diferentes personalidades encajan mejor con aquellas personas que tienen la misma, es decir, un gato de carácter tranquilo preferirá siempre convivir con una persona que también sea relajada, antes que en una familia con niños, por ejemplo.

Por otro lado, si queremos conventirnos en la person favorita de nuestro gato, debemos respetar las señales que nuestro minino nos manda a la hora de interactuar con ellos. Son bastante claros diciéndonos cuándo quieren mimitos y cuándo no, por lo tanto, debemos evitar situaciones forzosas como cogerles en brazos si no quieren o acariciarles en un momento en el que no les apetezca.

Si tenemos esto en cuenta y actuámos en consecuencia, será muy fácil identificar si estamos haciendo un buen trabajo con nuestros felinos y averiguar si somos o no su persona preferida, ya que tendrán algunos gestos con nosotros que no tienen con otras personas en casa.

Entre estos comportamientos especiales podríamos decir que somos el ojito derecho de nuestro gato si éste nos persigue a todas partes (incluso al baño), si nos elige como su cojín o cama allá donde vayamos o si siempre que se encuentra encima nuestra o cerca nos acompaña con ronroneos que tanto nos gusta.

También podremos saber que somos la persona favorita de nuestro minino si nos suele recibir con saludos y mimos cuando volvemos a casa (como que venga corriendo a la puerta o nos esté esperando ya detrás de ella o que se restriegue con nuestras piernas).

Otro gesto que nos hará saber que somos su persona especial es que nos busque por casa, rascando las puertas tras las que estamos, para que le abramos y le dejemos estar con nosotros o incluso simplemente por asegurarse de que estamos bien y luego volverse a ir.

Y, sin duda, si nos lame, se da "cabezazos" contra nuestra cara o nos amasa, son las claras señales de que somos su mejor amigo y que no nos cambiaría por nada del mundo. Ahora toca prestar atención a si nuestro minino tiene estos comportamientos con nosotros u otras personas de casa y descubrir si somos el humano favorito de nuestros gatos.