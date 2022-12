Aunque llevemos semanas con el árbol decorando nuestro salón, comiendo turrones por adelantado y recorriendo mercadillos, la Navidad no comienza hasta que vemos el bombo de la lotería comenzar a girar y escuchamos cantar los primeros premios. La historia se repite cada año: todos nos ilusionamos pensando que, esta vez, sí nos va a tocar, al menos, un quinto premio o alguna pedrea. Y, quien diga que no se emociona, miente. Además, ya hemos pensado qué haríamos con ese pellizquito: un viaje soñado, pagar parte de un piso o darnos un capricho. Eso sí, los expertos recomiendan meditarlo con calma y pensar en la rentabilidad.

Pero no nos vamos a engañar, las probabilidades de que nos toque, aunque existen, es de 1 entre 100.000. Así que debemos contener nuestro entusiasmo y pensar en que, tras el sorteo, nuestras vidas van a seguir tal y como estaban. Pero que no cunda el pánico: si no has recuperado ni lo puesto, también es un buen día para concederse un capricho. ¿Quizás un producto beauty o mejor un pequeño electrodoméstico nuevo para cocinar? Para ayudarte a encontrar ese premio de consolación tan necesario en este 22 de diciembre, en 20deCompras hemos realizado una selección de productos de menos de 60 euros que te van a encantar.

Regalos por menos de 60 euros

El Fire Stick 4K Max, el más potente de Amazon, para hacer tu televisión smart en un clic... ¡y por solo 42 euros!

El Fire Stick 4K Max. Amazon

El smartwatch Amazfit Gts Orange, para los que quieren empezar el 2023 haciendo deporte y superando nuevos retos.

Una correa llamativa para un reloj todoterreno. Amazon

Una freidora de aire de Tristar por solo 40 euros para disfrutar de las patatas fritas perfectas (¡y saludables!) en cuestión de minutos.

Tristar FR-6980. Amazon

Unos auriculares inalámbricos de Jabra con aislamiento de ruido para disfrutar de nuestra playlist favorita.

Tienen una autonomía de hasta 28 horas. Amazon

El dron con cámara y control por aplicación móvil de Tech Rc, para los que quieren probar uno de los gadgets más deseados por los techie.

Ahora, es el más vendido de Amazon en su categoría. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.