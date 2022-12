A estas alturas, da igual que seas de Papá Noel o de los Reyes Magos, si aún no has escrito tu carta, sus pajes lo van a tener muy difícil para hacer llegar los regalos hasta los pies de tu árbol de Navidad. Porque, sí, da igual los años que tengamos, que las peticiones por escrito siempre son sinónimo de acierto: cuando somo niños, para preservar la ilusión; cuando somos adultos, para no tener que fingirla cuando, por séptimo año consecutivo, recibimos unas zapatillas de andar por casa (y no precisamente de esas con espuma de memoria de las que todos hablan).

Una gestión inteligente para la que muchas, sin embargo, vamos muy tarde: entre buscar menús navideños deliciosos, pero low cost y gestionar los encargos de los demás, hemos olvidado qué es lo que queremos que nos regalen esta Navidad. ¡Que den comienzo los dilemas!

Nos encantaría encontrarnos algo techie, como uno de los relojes inteligentes de Fitbit, para optimizar nuestra rutina deportiva; aunque, si se trata de cuidarse, quizá preferimos un kit completo para el cuidado de la piel seca, sobre todo ahora que el invierno parece estar atacando, directamente y con saña, nuestro cutis. Pero también nos haría ilusión recibir un jersey bonito que estrenar en un vermú con amigas; si bien es cierto que un plan de mantita y libro electrónico se nos antoja perfecto cualquier fin de semana del año. ¿Tampoco te aclaras con tus preferencias? Participa en nuestra batalla de productos y ayúdanos a todas a discernir cuáles son los regalos más top de esta Navidad... ¡que deberíamos pedir ya a Santa Claus o los Reyes!

¿Te han gustado algunos de los productos de la selección? Si esta Navidad no los encuentras bajo el árbol, te contamos dónde conseguirlos para autorregalártelos a buen precio.

