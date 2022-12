Regalos de Navidad por menos de 60 euros

La cosa se empieza a poner seria, la Navidad se acerca y buscas ese regalo para alguien especial. Tu presupuesto no puede exceder de los 60 euros, pero quieres invertir más de 20. No nos lo pones fácil pero tenemos el regalo perfecto, tanto si quieres regalar moda como si lo buscas es regalar belleza o gastronomía. Desde una botella con un packaging precioso, hasta un elegante adorno de Navidad con sorpresa. No le des más vueltas, el éxito está asegurado. Y quien sabe, igual te damos ideas para tu propia carta.

Aires de rosa británica

Cofre de Navidad de The Body Shop, Pack de la línea British Rose [53 €] Contiene gel de ducha, body butter, eau de toilette, crema de manos y borla de baño. Además de un neceser que te servirá para tus próximas escapadas.

El mítico aceite multiusos con maravillosos acompañantes

Cofre Navidad, de Nuxe [43,60 €]. Contiene el 'best seller' de la firma: Huile Prodigieuse, gel de ducha, perfume y vela. Todos los productos de su línea floral.

Aloe vera para tu piel

Crema Superdefense, de Atlantia [23,90 €]. Crema hidratante con triple acción, formulada con Aloe vera en estado puro 100%. Superdefense se ha estabilizado en frío (nada de extractos o polvo), y siempre procedente de cultivos ecológicos en Canarias. Contiene además manteca de Karité, que hidrata, suaviza y protege los tejidos celulares.

Un toque de color en invierno

Guerlain, Terracotta Starlight [52 €]. Los famosos polvos de sol compactos de la firma francesa se visten de Navidad que aportan un sutil bronceado y toques de luz. Además de quedar de lujo en cualquier neceser.

Cuida tu piel

Clarins, Double Serum [44,99 €/30ml]. Sérum antiedad para todo tipo de pieles, con 21 extractos de plantas que potencian las 5 funciones vitales de la piel (regeneración, nutrición, oxigenación, hidratación y protección) y actúan sobre los signos del envejecimiento.

Adorno con plus

Jo Malone, bola [36 €]. Una bola aromática para adornar el árbol de Navidad. Dentro llevaun dúo de las miniaturas: Cologne English Pear & Freesia.

Y de repente un chupito

Casamigos, tequila blanco [55 €] Auténtico tequila hecho en Jalisco (México), para amantes de tragos fuertes. La botella es tan bonita que podrás reutilizarla para meter en ella tus flores favoritas.

Labios de beso

Set labial Huda Beauty [29,90 €] Perfilador, barra de labios y brillo para un resultado nude de celebrity. Incluye estuche 'labios'.