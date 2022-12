Hugo Arévalo, el examigo de Íñigo Onieva por su acercamiento a Tamara Falcó, está en el foco de los programas del corazón. Este miércoles, Sálvame ha mostrado un vídeo del emprendedor que no deja ver el mejor de los comportamientos en un autobús.

El presunto nuevo amor de la marquesa de Griñón aparece imitando de forma algo siniestra al que parece el pato Donald. El empresario se encontraba en una fiesta privada en un autobús, de pie y disfrutando de las peticiones de sus compañeros.

Las imágenes han dejado a los colaboradores bastante descolocados. "Parece poseído por el demonio", ha comentado Kiko Matamoros. "No parece que haya tomado agua con misterio, sino que necesite un exorcista", ha bromeado Jorge Javier Vázquez.

"Él tiene que dar la imagen formal ahora", ha dicho Gema López. No obstante, el presentador ha dicho que no le parece para tanto: "No se necesita agua con misterio para hacer esto".