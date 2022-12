Kiko Matamoros contesta a Makoke y se muestra "triste" con Mediaset: "En mi vida se me ha puesto una orden de alejamiento"

Este martes, los espectadores de Sálvame han podido escuchar los primeros comentarios de Kiko Matamoros por el polígrafo de Makoke. El colaborador, lejos de expresar su rabia, ha decidido desmentir, apenado, todas las declaraciones de su expareja.

"Estoy triste", comenzaba el colaborador de Telecinco. "No vi el programa, por lo que no estoy enfadado con ningún compañero", ha explicado. No obstante, conocía las preguntas, y ha comenzado a desmentir lo que su exmujer habría dicho.

"El único interés que tengo en este momento es decir que a mí en mi vida se me ha puesto ninguna orden de alejamiento ni se me ha condenado por violencia de género", ha declarado seriamente.

"Es cierto que sí se solicitó por parte de mi expareja por una denuncia que había formulado por amenazas", ha detallado. "Esto se vio en sede judicial y ella en la denuncia habría indicado que habría sido objeto de insultos, desprecios, etc. La fiscalía llamó a declarar a su hijo, porque ella lo ponía como testigo", ha continuado.

El colaborador de Sálvame ha explicado que el hijo aseguró que él no había presenciado nada, sino que le había dicho su madre lo que tenía que testificar. "No es ningún alma de caridad", ha declarado.

Además, ha desmentido el resto de sus declaraciones: "Es todo falso e indignante". "Temas de esta gravedad no estoy dispuesto a asumirlos, porque no quiero que me quemen en la Plaza Mayor, que es lo que va a pasar en unos días si esto no se aclara de una vez", ha expresado.

Por otro lado, ha informado: "Esta productora tiene abogados y tiene información suficiente como para saber mis retenciones. Es más, las puedo mostrar yo mismo". De hecho, Jorge Javier Vázquez le ha pedido que lleve el próximo día al plató las preguntas que el colaborador le haría a Makoke.