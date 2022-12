Con motivo de su último libro, este miércoles, Jorge Javier Vázquez se ha sentado junto a Ana Rosa Quintana en el Club Social del matinal de Telecinco donde el presentador no ha dudado en dar su opinión acerca de los temas de la actualidad social.

Así, Vázquez ha destacado que, en el triángulo entre Tamara Falcó, Íñigo Onieva y Hugo Arévalo, siendo este último la nueva ilusión de la marquesa de Griñón, él se posiciona de parte de Onieva: "El mensaje de patearle la cabeza me parece un poco tremendo, pero es normal, es humano y te sienta mal, aunque luego te lo tengas que tragar".

"Yo antes salía con un amigo mío y si él ligaba, le espantaba al ligue porque me jodía que él ligara y yo no. Pero si yo ligaba, me iba corriendo a mi casa", ha confesado el presentador.

De la misma manera, el presentador también ha opinado acerca de la situación de Ortega Cano y la posibilidad de que el torero tenga una nueva relación con la cantante Isabel Luna. Así, Jorge Javier ha apuntado: "Yo creo que a Ortega Cano le encanta que especulemos con que sea pareja o con que no".

"Ese es el gran problema. Él lo que no soporta es estar en su casa tranquilamente. Quiere pegar el zapatazo y que le sigan las cámaras, que es donde se encuentra más cómodo", ha agregado el presentador de Sálvame. "Lo que le podemos decir a ella es que no caiga", ha sentenciado Vázquez.