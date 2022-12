Brutal enfrentamiento entre Ana María Aldón y su cuñada en pleno directo: "¿Me estás amenazando?"

Sigue la guerra entre Ana María Aldón y la familia de su aún marido, José Ortega Cano. Esta vez la diseñadora y Mari Carmen, hermana del diestro, han sido las protagonistas de un tenso rifirrafe lleno de acusaciones.

Un brutal enfrentamiento que ha tenido lugar en pleno directo en Fiesta, programa donde colabora la exsuperviviente. Su cuñada, indignada, quiso entrar en directo para matizar una información aportada por el espacio que presenta Emma García.

Según su versión, ella asegura que en su momento no quería entrar para "no seguir ensuciando el nombre de su familia". Sin embargo, Saúl Ortiz, quien había dado esa información, insistía en su versión, lo que derivó en una bronca tremenda de Mari Carmen con Ana María Aldón.

"Yo no he hablado de la familia de Ortega Cano. He hablado de mi familia, la que tengo con mi marido", matizó la diseñadora, que fue respondida por su cuñada: "Jamás he hablado detrás con nadie. Estoy harta. En mi vida he vivido de esto, ni quiero vivir de la televisión. Jamás hemos hablado con nadie. He respetado el matrimonio de mi hermano con Ana María. Lo haré siempre. Ya está bien. Yo soy Ortega Cano, una familia que se ha dedicado a trabajar siempre".

"Pues llevas veinte minutos hablando. Luego la que habla soy yo", le reprochó, entonces, Ana María, algo que enfureció a Mari Carmen. "Habla de lo que tengas que hablar, pero si nos ponemos a hablar lo hacemos todos...".

"¿Me estás amenazando a mí o qué?", gritó Ana María. El tono de voz y las palabras utilizadas provocaron que Emma García tuviera que intervenir para mediar entre las cuñadas.