Ortega Cano, de cita especial con su supuesta nueva novia, Isabel Luna

Poco queda de aquel Ortega Cano que le ofrecía su "semen de fuerza" para tener otro hijo a Ana María Aldón pues, tras su divorcio, podría estar más centrado en la que, supuestamente, es su nuevo amor, la cantaora Isabel Luna, con la que se la ha visto de paseo en varias ocasiones. Y el último de sus encuentros ha sido de lo más especial.

"Es una amiga de toda la vida", comentó recientemente el torero con la prensa. Sin embargo, tal y como ha informado este miércoles la revista Diez Minutos, parece que ambos habrían dado un paso muy significativo en su relación, y es que la presunta pareja han acudido a San Sebastián de los Reyes para encontrarse con el hermano del diestro.

Luna se habría convertido en un inseparable apoyo para el padre de Gloria Camila, o esto parece por los planes que hacen juntos. Y, después de estar juntos en el concierto que dio la cantaora hace unas semanas, el pasado miércoles ella acudió a la localidad madrileña para conocer ciertos lugares especiales para Ortega Cano.

El torero le enseñó su futuro museo y el Ayuntamiento, y después se marcharon a tomar un aperitivo a El rincón de Ortega Cano, un bar regentado por Paco, hermano del diestro.

De este modo, parece que la relación -ya sea de amistad o sentimental- entre Isabel Luna y José avanza, pues ya incluso han conocido a la familia. Además, ella no dudó en opinar públicamente sobre Ana María Aldón.

"Para la tele está muy bien, para la vida real no. Yo no creo en esas cosas", opinó con Europa Press sobre la hipnosis a la que se sometió en Fiesta. "Yo no pasearía mi vida íntima y mis desencuentros con mi marido... Ahora uno está en lo alto, luego viene el descenso".