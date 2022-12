Tras ocho años presentando Supervivientes desde Honduras, 2023 será la primera edición del reality en la que Lara Álvarez no estará. Sin embargo, desde que se supo, muchas han sido las informaciones que se han dado sobre ella, como rumores de su malestar con Mediaset. Por ello, la periodista ha querido aclarar toda la información de viva voz.

"Hay que ser muy valiente para renunciar a un éxito y Lara lo ha sido", ha alabado este miércoles Jorge Javier Vázquez en su blog en la revista Lecturas, donde también se ha publicado una entrevista en la que la propia asturiana ha declarado que lleva siete meses fuera, a causa de Pesadilla en el Paraíso, y ahora desea estar con su familia.

Pero, apenas unas horas después de la publicación de estas últimas informaciones, Lara Álvarez ha publicado un vídeo en Instagram con el que ha querido despejar cualquier atisbo de duda.

"Lo que hayáis leído hasta ahora no ha salido de mi boca, aunque se cite, yo no he declarado nada hasta ahora", ha comenzado en su post. "Mediaset y yo misma hemos renovado un contrato de larga duración con nuevos proyectos en la mesa muy ilusionantes", ha añadido sobre el grupo de comunicación, en el que está "desde 2014" y la describe como su "casa profesional". "Se acercan momentos ilusionantes, nuevos retos".

Después, ha pasado a hablar sobre Supervivientes y ha confirmado que no va a estar en esta edición. "A ese formato le tengo un amor y un cariño que no va a quitar nadie", ha defendido. "Pero es cierto que es momento de evolución y de apostar nuevos retos".

"Aprovecho para desearle muchísima suerte a Laura en esta nueva etapa que seguro que va a disfrutar muchísimo", ha comentado, refiriéndose a Laura Madrueño, presentadora de El tiempo de Informativos Telecinco que la sustituirá desde Honduras.

"Esta es una nueva etapa para mí, en lo profesional y en lo personal", ha añadido y, después, ha dado las gracias por todos los mensajes de cariño que ha recibido. "No siempre el que calla otorga [...] Entiendo y respeto lo que se estaba publicando, pero estaría bien contrastar".