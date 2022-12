"Quiero cenar en tu casa. Yo pongo el postre", es la propuesta que Michel Montaner, alcalde del municipio valenciano de Xirivella, está recorriéndose los salones de los vecinos de la localidad. Y es que el político busca la cercanía con los potenciales votantes como campaña electoral a través de estas familiares reuniones.

"Quiero hablar contigo y con tu familia de las cosas de Xirivella", invitaba el alcalde desde su cuenta de Instagram. Todo es mentira ha conectado con el alcalde para conocer más detalles de esta iniciativa. "De momento ya tiene reserva hasta marzo", ha anunciado Risto Mejide.

"Unos meses antes de las lecciones uno quiere hacer el programa electoral, y qué mejor forma que ir esos meses antes a casa de una familia. En ese ambiente la gente se abre y te cuenta absolutamente todo lo que no quieres hoy", ha explicado el político. "El postre es algo simbólico, pero hay gente que me pide la tarta de chocolate de la foto", ha contado

"He ido a cenas ucraniana, húngaras, a cenas muy de alto nivel y de todo", ha relatado. Además, ha contado que no se "ha encontrado ninguna cena desagradable". "Yo no me creo que todo haya sido flores", ha repetido varias veces el presentador.

"Ahí te cuentan todas las críticas, mejoras, todo lo que pueden aportar...", se ha sincerado Montaner. "Propuestas superbuenas, como un mejor auditorio y cosas más raras como un chill out enfrente del polideportivo", ha contado con humor. "También hice una cena con jóvenes de veintipico años, y en ese ambiente sí que te cuentan", ha contado.

"Cada día anoto todo lo que me dicen. Hay temas que se pueden arreglar enseguida y otros que apunto para el programa electoral. Al final el programa me lo están haciendo ellos, y es una maravilla", ha explicado el alcalde.

"La tarta la paga el partido en este caso", ha aclarado el político. Además, ha dicho que lo hace todos los días: "Lo estoy haciendo toda la semana, pero ya en estas fechas hemos dejado a la intimidad". "Dos o tres kilos he cogido", confesaba.