Sonsoles Ónega, atónita por las palabras de un hostelero que se defendió de un atraco: "Han explicado lo que no se debe hacer"

Y ahora Sonsoles ha hablado con los dueños de un hotel en Murcia que vivieron un atraco, pero lejos de ser una situación preocupante, la descripción de la paliza que padre e hijo propinaron a uno de los ladrones ha hecho estallar las risas en plató.

Al alojamiento entró un chico de 25 años pidiendo una habitación, y tras él entró el bandido, que amenazó con un cuchillo en el cuello a Jesús Montesinos padre. Lejos de achantarse, el hijo atacó al ladrón con un palo. Los tres se enzarzaron en una pelea, la que intentó frenar el joven, que era el compinche.

"No me consiguieron cortar", ha contado el protagonista, manteniendo la templanza. "Me quedé más tranquilo que nada", ha seguido. Unas palabras que han sorprendido a todos los colaboradores. "Mi hijo se lio a darle palos, y le dio todos los que quiso", ha descrito, desatando una carcajada del público.

Dueños de un hotel en 'Y ahora Sonsoles'. Atresmedia

"Como propina le di dos patadas en las costillas cuando estaba en el suelo, pero debería haberle dado veinte", ha continuado Jesús Montesinos padre. "Por ponerme el cuchillo tenía que pagar", ha aclarado al escuchar la risa en plató. "Mi hijo lo tenía aprisionado en el suelo, y cada vez que se movía le pegaba un puñetazo en la cabeza", decía con mucha tranquilidad.

"Los pueden detener a ustedes", ha dicho riéndose la presentadora. "No creo que vengan", ha contestado con la misma calma. "Los policías literalmente vinieron a dar por culo", ha declarado. Ante la reacción de plató, el hombre ha explicado: "Siempre me dicen que hablo claro".

Los atracadores finalmente huyeron, pero "yendo a atracar otro hotel se estrellaron". La presentadora ha agradecido el humor de los protagonistas, pero ha advertido: "Han explicado lo que no se debe hacer".