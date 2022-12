Hace justo una semana, el cantante Dani Martín anunció a través de un mensaje en sus redes sociales que se despide por un tiempo indeterminado, hasta dentro de "unos años", porque ahora lo que quiere es "mejorar como persona".

El artista madrileño compartió con sus seguidores un extenso texto de despedida que acompañó de un vídeo, donde interpreta junto a su banda la canción La madre de José, de su último concierto en la madrileña sala La Riviera el pasado 7 de diciembre.

Ahora, siete días después, el artista madrileño vuelve a ser noticia, pero, esta vez, por lo referente a su vida sentimental. Y es que el cantante habría roto con Meriloves después de un año de noviazgo, a tenor del testimonio de una amiga de la influencer a Socialité.

Según su relato, y en lo que basa su testimonio, la influencer les iba a colar en el backstage de uno de los conciertos del ex de El canto del loco, pero al final les dijo que finalmente eso ya no iba a suceder porque "ya no estaban juntos".

Su reciente mensaje de despedida

"Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reguetón que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros", opinó Dani Martín en su mensaje de despedida, hace una semana.

El cantante se sinceró al inicio de su mensaje con la siguiente afirmación: "Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta (...) Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho", escribió en Instagram, donde ha acumulado miles de comentarios de sus seguidores.

En el vídeo elegido para anunciar su retirada, el cantante también aparece saltando a la comba, así como imágenes de sus seguidores para entrar en el último concierto en La Riviera, espectáculo en el que dijo a sus seguidores: "Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone corazón".

Martín cerró su texto de despedida con la afirmación de que piensa seguir siendo quien es: "Solo voy a mejorar como persona", ha asegurado.

"Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blockout (apagón)", concluyó en este mensaje, que fue apoyado por compañeros de profesión como el cantautor Andrés Suárez o Alejo Estivel, entre otros.