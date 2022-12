Karlos Arguiñano cuenta en 'El Hormiguero' cómo le estafaron al inicio de su carrera: "Fueron 60 millones de pesetas"

El éxito del cocinero Karlos Arguiñano traspasa la pantalla de la televisión hasta las librerías, donde sus recetarios de cocina acumulan millones de ventas cada año. Esta semana, el cocinero ha visitado el programa El Hormiguero para presentar su nuevo libro, Cocina fácil y rico, y ha desvelado qué ocurrió con el dinero que debía haber ganado con su primer libro, del que vendió 1,6 millones de ejemplares.

El lanzamiento de ese primer libro suyo coincidió con su etapa en Televisión Española, donde alcanzó la fama con el programa El menú de cada día. "Entonces no había ni Telecinco ni Antena 3, y estábamos prácticamente solos. Fue muy novedoso, yo empecé a cocinar solo en televisión", ha recordado.

Arguiñano ha explicado cómo él fue el primero en tener un programa exclusivamente dedicado a elaborar recetas de cocina, "luego vinieron muchos más cocineros, y bien buenos, por todas las televisiones".

El éxito "tan grande" de aquel programa se plasmó en su primer libro de recetas. "Es un libro morado, todavía mucha gente me lo trae para firmar", ha contado. "Vendimos 1.600.000 libros, una barbaridad. Recuerdo que ese año también salió el nuevo catecismo, y vendió 750.000. Se vendió el doble de mis libros de comida que de catecismo", bromeó el cocinero ante Pablo Motos.

Sin embargo, Arguiñano no llegó a cobrar ni un duro de las ganancias obtenidas con la venta de ese libro, tal y como ha revelado. "Aquello no salió bien, porque el editor se quedó con toda la tela. De aquel libro no cobré nada, y era una pasta", ha admitido.

Por su parte, Pablo Motos ha empatizado con el invitado al comentar que "es normal que te estafen al principio", ya que él pasó por una situación similar, según dio a entender.

Arguiñano ha continuado explicando que ese editor le dejó a deber "60 millones de pesetas de las de entonces, nunca las he cobrado. Habrá fallecido ya, porque era bastante mayor que yo".

"Hay mucho truhan en este mundo, en casi todos los negocios, te ven nuevo y apuntando buenas maneras. Ven que lo estás dando todo y te dan lo tuyo, pero eso te espabila", ha reconocido el cocinero.