Lorena Castell se posiciona ante la polémica de Patricia Conde y 'MasterChef Celebrity': "No tengo nada que hablar con ella"

Aunque hayan pasado ya un par de semanas tras la final de MasterChef Celebrity, en la que Lorena Castell se alzó como ganadora, y la posterior polémica con el comportamiento de Patricia Conde, es precisamente esto último lo que sigue dando de que hablar.

Ha sido nada más y nada menos que la colaboradora de Zapeando quien ha querido opinar sobre esta trama. Lo ha hecho para la revista Lecturas en la presentación del nuevo pop up que la firma Shein ha abierto en Madrid.

La cómica comenta que el reality culinario es un "programa muy exigente, en el que no todo el mundo está preparado para participar". "Cada una vive las cosas como las vive. Todo el mundo no está viviendo el mismo momento ni físico ni mental. No me puedo hacer responsable de lo que dice cada uno, pero no estoy de acuerdo", prosigue.

La siguiente cuestión por la que le preguntan es sobre Patricia Conde, algo con lo que la catalana no duda en expresar claramente su posición: "Cada una tiene que seguir su camino, yo no tengo absolutamente nada que hablar con ella. Ella sabrá las declaraciones que ha dado, pero ninguno de los que estamos en el programa opinamos lo mismo".

Y con esto, Lorena Castell afirma que, tras su participación en el reality, se lleva muchos y buenos amigos: "A Nico Abad lo amo, María Escoté, Daniela, Manu Baqueiro, María Zurita...".