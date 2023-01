¿Comederos siempre llenos o servicio de dieta medido a diario? Esta es la forma correcta de alimentar a nuestros loros

La alimentación es uno de los aspectos con los que más tenemos dudas cuando adquirimos un animal. Aunque nos informemos y tengamos unas pautas, siempre surgen dudas una vez llegamos a la práctica ya que, cada individuo, al final, es único. En el caso de los loros, una de las cuestiones que más nos hacemos es la de cómo alimentarles. ¿Debemos ofrecerles un cuenco con comida ilimitada o es mejor racionársela en tomas durante el día?

Lo primero que debemos tener en cuenta para responder esta pregunta es el tipo de alimentación que estas psitácidas deben tener. Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad, nos contaba hace unos meses que la dieta ideal para loros que viven en cautividad tiene que ser una "compuesta por una parte de pienso, otra de frutas y verduras y una tercera facción con alimentos extra o complementarios (donde incluiríamos las mezclas de semillas y las legumbres, entre otros)".

Esto es importante porque, para que nuestro loro esté bien alimentado "hay que ofrecerle cada día nuevos alimentos". "Lo podemos hacer en una sola toma o, lo que es lo ideal, en un par de veces al día (una por la mañana y otra por la tarde o a mediodía, según la época del año y la hora a la que anochezca)", detalla.

Este enriquecimiento ambiental que le proporciona a nuestros loros una dieta variada y repartida en varios momentos del día es solo uno de los motivos por el que deberíamos dejar atrás la idea del comedero siempre lleno de semillas. La otra razón es una cuestión de salud.

Una cuestión de salud

"En los últimos años la mentalidad de la gente ha ido cambiando pero, general, todavía nos encontramos muchísimo con gente que, incluso estando interesada por los cuidados y necesidades de los loros, colocan un comedero con alimento a disposición de los loros, con una cantidad abundante de comida y siempre colocado en el mismo sitio", lamenta Valls. "Cuando ven que disminuye un poco esa cantidad, lo rellenan".

Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, el enriquecimiento ambiental es algo fundamental para estos animales. "Sobre todo en aquellos que viven en un ambiente más pobre, en una jaula sin mucha estimulación, una inadecuada forma de alimentación contribuye a que aparezcan problemas de peso y de conducta", asegura el experto en psitácidas.

Es por este motivo que es importante que dejemos de hacerlo de esta clásica forma y optemos por opciones que, no solo mejorarán el enriquecimiento ambiental de nuestros loros, si no que beneficiarán su salud. "Ofrecerles el comedero lleno hasta arriba no les proporciona variedad, tampoco a nivel nutricional, por lo que tampoco podemos controlar qué comen y cuánto, exactamente", advierte Valls.

El animal no debe comer solo lo que más le gusta, si no lo que necesita nutricionalmente aunque no sea su preferencia

"Es importante que la dieta sea variada día a día y que las cantidades vayan de acuerdo a unos criterios relacionados con las necesidades nutricionales del animal, es decir, a su actividad y tamaño", recomienda. "De esta forma evitamos problemas de obesidad o infrapeso".

Si queremos que nuestro loro esté correctamente alimentado y que a nivel nutricional sea equilibrado, debemos "ofrecerle cantidades medidas". "Que el animal no coma solo lo que más le guste, si no lo que necesita, aunque no sea su preferencia", explica Valls.

"Por esto es importante acudir a asociaciones como la nuestra, a cursos e informase sobre todo a la hora de empezar: para encontrar nuevas formas de ofrecerles comida y mejorar así su enriquecimiento ambiental; y para elaborar dietas para cada individuo", concluye el especialista de Avetropic.