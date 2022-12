El Govern cree que habrá un acuerdo de Presupuestos "en breve" y no descarta lograr el apoyo conjunto de Junts, PSC y Comunes

El Govern ha manifestado esta mañana su intención de llevar al Consell Executiu los Presupuestos con todos los apoyos cerrados. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja ha expresado el optimismo del ejecutivo ante las negociaciones y ha asegurado que “este país tendrá buenas noticias en breve”. Plaja ha concretado que en los próximos días se cerrarán acuerdos porque ya “hay principios de acuerdo”.

La portavoz del Govern basa su reflexión en la gran cantidad de reuniones que se han tenido con los tres grupos candidatos a votar afirmativamente las cuentas. Según Plaja, son ya alrededor de unos diez encuentros con cada uno, y algunas de esas sesiones han sido monográficas. La portavoz ha confirmado que la semana pasada hubo reuniones diarias con las tres formaciones.

Negociaciones vivas

“Estamos a tiempo de cerrar un acuerdo en los próximos días”, ha subrayado Plaja, que al mismo tiempo ha confirmado que “todas las negociaciones están vivas” y que el Govern no descarta un acuerdo a cuatro. El problema en estos momentos estriba en que cada negociación avanza a un tiempo diferente.

En este sentido, la portavoz Patrícia Plaja ha insinuado que alguna formación podría estar ralentizando las negociaciones voluntariamente. No ha querido dar nombres pero ha señalado que “esperamos que la dilación innecesaria no sea una estrategia de algunos partidos".

La intención del Govern en estos momentos es presentar los Presupuestos al Consell Executiu para su aprobación el próximo día 23. Ese mismo día entrarían en el Parlament, y después ya seguirían la tramitación correspondiente hasta la celebración del debate. A pesar de la queja sobre la lentitud de algunas conversaciones, el Govern no se plantea aún aprobarlos en el Consell sin el apoyo explícito de todos los grupos necesarios para su tramitación.

Maduración necesaria

Sin embargo, ante esta aceleración que el Govern quiere imprimir a las conversaciones y las urgencias que manifiestan desde el ejecutivo, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha reaccionado afirmando que quieren hacer "un buen acuerdo por Catalunya". Romero señala que las conversaciones requieren "cierta maduración" y, por tanto, estima que las negociaciones están "a mitad del camino".

Plaja ha vuelto a apelar a la responsabilidad de los grupos y "que en los próximos días se puedan aprobar los Presupuestos con el apoyo de los grupos con los que el Govern sigue negociando". Además, ha confirmado que las negociaciones avanzan y que sus impresiones son positivas basándose en los resultados de las conversaciones. Plaja ha explicado que las declaraciones públicas "están lejos" de las conversaciones que se mantienen fuera de la atención mediática zanjando la cuestión con una ruego: “Créanme cuando digo que habrá buenas noticias en breve".

Los socialistas no parecen sentirse aludidos por la premura del tiempo y su portavoz, Alícia Romero confiesa que “si el Presupuesto llega antes de fin de año, bienvenido sea. Si no puede ser, no será".

Dinámicas lentas

La dinámica de las reuniones entre Govern y socialistas no es demasiado ágil según fuentes cercanas a las delegaciones. Las sesiones se organizan por áreas temáticas, se establecen propuestas, pero las dos partes se reprochan la lentitud de las respuestas.

Por ejemplo, los socialistas indican que aún no han recibido la respuesta del Govern sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el cuarto cinturón o el Hard Rock. Contrariamente, sobre este tema, la portavoz Patrícia Plaja ha indicado que “no es momento de hablar de proyectos extraparlamentarios”.

Por su parte, las declaraciones públicas de los responsables de Junts Per Catalunya tampoco son demasiado alentadoras. Sin ir más lejos, ayer, el portavoz de Junts, Josep Rius, advirtió de que hay "desavenencias no menores" con el Govern en cuanto al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2023. Rius señaló que hay "algunas discrepancias en temas como salud, renovables, políticas sociales y también enseñanza", y reprochó al ejecutivo que "faltan concreciones".