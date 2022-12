Los comunes avisan de que no habrá presupuestos si el Gobierno no acepta "un plan de rescate" en la sanidad pública

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que los presupuestos "cuelgan de un hilo" si Esquerra Republicana no acepta un "plan de rescate" en la sanidad pública catalana. La semana pasada, el ejecutivo remarcaba que el acuerdo con los Comunes era el que estaba más próximo, pero la sanidad se ha convertido en una cuestión indispensable para el grupo de Jéssica Albiach. La líder de la formación advierte que no firmará "ningún acuerdo que dé la espalda a la situación límite" sanitaria.

Joan Mena recordó al ejecutivo de Pere Aragonès que, si bien no le basta con los votos de los diputados comunes, el apoyo de su formación es "indispensable" para sacar adelante las cuentas.

Mena también ha asegurado que los republicanos ya saben lo que deben hacer si quieren iniciar el trámite de los presupuestos antes de acabar el año, que no es otra cosa que "aceptar la propuesta de En Comú Podem para blindar la sanidad pública". Además, Mena ha manifestado que “es incomprensible e inaudito en una fuerza que se llama de izquierdas que prefiera no tener Presupuestos a rescatar la sanidad pública catalana”, para volver a insistir en que “ahora mismo, guste más o menos, sin un acuerdo con lo Comunes, no habrá Presupuestos en Catalunya".

A pesar del optimismo del Govern respecto al acuerdo con los Comunes, la sanidad se ha convertido en un importante escollo en las negociaciones entre el ejecutivo y los de Albiach. En Comú Podem pone encima de la mesa la solución de las listas de espera, de hasta 30 días para las visitas del médico de cabecera, y al excesivo retraso que se da para ver a un médico especialista.

Joan Mena ha concretado esta mañana que es fundamental que se destine el 25% de la partida de Salud a atención primaria y mejorar las condiciones de los profesionales del sector. La propuestas de los comunes coinciden con las demandas que también reclaman el Sindicat de Metges de Catalunya, el sindicato de Infermeres de Catalunya y Marea Blanca, según ha asegurado Mena.

Los contactos entre el ejecutivo y los comunes son constantes. El Govern también habla con PSC y con JxCat. Mena ha mostrando sorpresa respecto a que los socialistas no asuman esta reclamación sobre sanidad, y que sin embargo apuesten por "proyectos caducados" como el Cuarto Cinturón, el Hard Rock y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat.

Sobre si prevé que antes de terminar el año pueda empezar el trámite parlamentario de las cuentas, ha dicho que depende de ERC y de su voluntad de querer aceptar la propuesta de los comuns para "blindar" la sanidad pública catalana.

Desvinculación

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha desvinculado la negociación de los Presupuestos catalanes con otras conversaciones paralelas, entre ellas la de la reforma del Código Penal en el Congreso, y en concreto la de la reforma del delito de malversación.

Mena ha defendido la propuesta presentada por Unidas Podemos frente a la que ha hecho pública ERC, y defiende que la suya pretende "acabar con la reforma ad hoc del PP para penalizar la consulta del 9N, evitar los puntos ciegos que podría tener la de los republicanos, y situar un nuevo delito, el del enriquecimiento ilícito por un aumento del patrimonio injustificado".

Tambien ha aprovechado para cargar contra "el cinismo político intolerable" del PP por criticar dicha iniciativa y les ha pedido no dar lecciones de anticorrupción a fuerzas como los Comunes, indicando que "lo que debería hacer el PP es echar a todos los corruptos de sus filas antes de dar lecciones al resto de formaciones políticas", ha concluido Mena.