Eduardo Navarrete escribe una carta abierta a Verónica Forqué en el aniversario de su muerte

Hace justo un año, el 13 de diciembre de 2021, Verónica Forqué fallecía dejando muda a toda España. La salud mental fue precisamente el tema del que más se habló, debido sobre todo a cómo se había visto el paso de la excelente actriz por Masterchef Celebrity. Uno de sus compañeros, de los que más migas hicieron con la intérprete, Eduardo Navarrete, ha querido ahora, 365 días después, escribir una carta abierta a su amiga y que comienza con una famosa estrofa de una canción de Alberto Cortez.

"En un rincón del alma/ donde tengo la pena/ que me dejó tu adiós./ En un rincón del alma/ se aburre aquel poema/ que nuestro amor creó./ En un rincón del alma/ me falta tu presencia/ que el tiempo me robó...", rememora el diseñador en Vanitatis, asegurando que tal y como "lo cantaba la propia Chavela Vargas", él tiene así a la ganadora de cuatro premios Goya.

"En un rincón de mi alma te tengo, Vero, y, por supuesto, también de mi día a día", continúa, antes de rememorar una fotografía que le regaló Samy [Samantha Vallejo-Nágera] "tan solo unos meses después de tu partida" y en la que ambos aparecen "durante una grabación de Masterchef". "Solo logré sentir pena; ni siquiera sabía qué hacer al recibirla", agrega.

"Sin duda, me invadió ese terrible miedo, existente, por desgracia, en la vida, de tener que enfrentarnos a la realidad y a las cosas que no nos gustan. Pero es mirarte y me vienen tantos buenos recuerdos...", asegura el modista, que necesitó hacerle en su casa "un altar".

"Un pequeño rincón especial en mi habitación, donde te encuentras junto con una imagen de mi padre, que, desgraciadamente, falleció también hace muy pocos meses. Ahí es donde descansáis las dos únicas personas que os habéis ido de mi vida", señala, así como que desconoce si se van a encontrar el el cielo los dos, si bien no cree que se fuesen "a caer del todo bien". "Sin embargo, a mí, el veros cada mañana y cada noche me hace sentiros cerca", bromea con algo de nostalgia Navarrete.

Asimismo, le cuenta a la fallecida actriz que aún guarda "aquel boceto" que le hizo parauna futura obra de teatro que Forqué tenía previsto hacer y que, por motimos obvios, jamás se realizó. "A pesar de que con ello se nos quedó algo pendiente, yo estoy completamente seguro de que tú y yo nos volveremos a encontrar, más tarde que pronto, para poder hacer y disfrutar de muchas cosas juntos", puntualiza.

El diseñador asegura tener la sensación de no haber podido disfrutar de su compañía "lo suficiente", ya que la conoció "en la prórroga del partido", lo que aprovecha para decirle: "No te puedes imaginar cómo está aquí la cosa con el tema del Mundial. Es todo un auténtico solar, pero ya lo de Masterchef ni te cuento; hubieras alucinado", añade, antes de lanzar una pulla a Patricia Conde.

"Hay una a la que se le ha ido la olla y dice que hay concursantes que fuman durante las grabaciones (risas), ¿te lo puedes imaginar? Madre mía, nos tendría que haber visto, qué viajes tan divertidos hicimos, Vero", continúa Navarrete, quizá admitiendo la permisividad en el consumo de drogas por parte de la producción del programa a los celebrities.

"Por último, simplemente, quiero gritarte gracias, gracias y mil gracias, una vez más, por haberme dejado compartir todo eso contigo. Tú sabes que durante todo este año he querido creer en el fondo que tú no sabías que te ibas a ir. O sí, porque nunca supe qué pasaba por esa cabecita antes de tomar tu última decisión", va finalizando el modisto, quien para acabar señal que "de haber tenido la más mínima oportunidad" de hablar con ella, "hubiese hecho todo lo posible" para que siguiera entre nosotros. "Nunca me cansaré de decirte: ¡Te quiero y siempre te querré, Vero!", finaliza.