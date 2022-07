Eduardo Navarrete presume de su cambio físico en Instagram posando en bañador

El verano ya está aquí -de hecho, desde el 21 de julio-, pero para muchos no ha empezado realmente hasta que han podido irse de vacaciones. Es por ello que muchos rostros famosos han comenzado la temporada de publicar fotos en bañador en sus redes sociales, y Eduardo Navarrete es uno de ellos.

No es la primera vez que el diseñador habla de su asombroso cambio físico, para el cual también pasó por el quirófano debido a un complejo que tenía por pesar 100 kilos con 16 años y se le desarrolló la glándula mamaria, un problema en los hombres llamado ginecomastia.

"Me acomplejaba mucho y por eso siempre llevaba americanas, camisas anchas… Aprovechando, me lo he quitado todo y la grasa sobrante me la han puesto en el culo, hombro, bíceps y tríceps", declaró a Diez Minutos.

Además, el exaprendiz de Maestros de la costura confirmó que no era la única intervención que se había hecho: "una bichectomía (extraer las bolas de bichat o los cúmulos de grasa en las mejillas), un lifting y una liposucción en la papada, una rinomodelación, una masculinización facial (para definir el óvalo) y me operé la vista".

Es por ello que ahora, libre de complejos, no duda en posar sin camiseta y en bañador. Y no son pocas las veces que luce tipazo frente a sus más de 154.000 seguidores de Instagram, y en muchas de esas instantáneas lo hace con las prendas de su propia marca.