Ione Belarra: "El objetivo de la ley de familias es que pases más tiempo con los tuyos que con tu jefe"

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, recibe a 20minutos con motivo del inicio de la tramitación del proyecto estrella de su departamento: la ley de familias. El anteproyecto, pospuesto durante las dos últimas semanas por discrepancias con el PSOE, echará a andar este martes en el Consejo de Ministros y Belarra se muestra "satisfecha" con el contenido de la norma.

La ley se aprueba hoy después de dos semanas de bloqueo. ¿Qué ha sucedido?Esta es una de las leyes más importantes de la legislatura y es normal que forme parte de los debates centrales del Gobierno. Lo más importante es que hemos conseguido llegar a un acuerdo.

¿Cuáles son sus medidas clave?Por un lado, la conciliación, que en España es ciencia ficción. Pedimos a los padres y a las madres que sean superhéroes y mi intención con esta ley es que sean solo padres y madres, que ya es bastante. Estoy orgullosa de tres permisos que vamos a crear. En primer lugar, los cuatro días para trabajadores por causas de fuerza mayor, por ejemplo, si se ha puesto el niño malo por la noche, o si quieres acompañar a tu pareja al médico. También ampliamos a cinco los días en el caso de hospitalización o enfermedad grave, o de una intervención sin hospitalización. Y se crea un permiso de ocho semanas hasta que los niños tengan ocho años para, por ejemplo, el periodo de adaptación escolar.

¿Se incluyen novedades para las parejas de hecho?Vamos a avanzar en su equiparación con los matrimonios igualando los 15 días de permiso [cuando se formaliza la unión en el registro]. Y para las familias monomarentales, el 80% encabezadas por mujeres, no hemos llegado tan lejos como queríamos, pero las que tengan dos hijos van a ser equiparadas a las numerosas. El objetivo que es que pases más tiempo con la gente que quieres, con tu familia, que con tu jefe.

Hay medidas que no han conseguido pactar con el PSOE, como que el permiso de cuidados sea de siete días y no de cinco. ¿Van a intentarlo de nuevo en la tramitación en el Congreso?Vamos a hablar con los grupos. Este Gobierno ni es de partido único ni tiene votos suficientes para gobernar por sí solo.

Pero ¿qué será prioritario? Grupos de familias monoparentales critican que la equiparación con las numerosas no incluya a las de un solo hijo.Todavía falta tiempo para llegar al Congreso, primero vamos a seguir mejorando la ley hasta que el Consejo de Ministros la apruebe en segunda vuelta. Nosotros pretendíamos la equiparación de todas las familias monoparentales a las numerosas, porque somos conscientes de que criar en solitario es un sobreesfuerzo terrible.

¿Cuándo podría estar en vigor la ley?Mi objetivo es una tramitación exprés, porque hemos tardado mucho en que el anteproyecto viera la luz. Las negociaciones en un Gobierno de coalición son difíciles, especialmente para el socio minoritario, pero Podemos está impulsando las transformaciones más ambiciosas y, a veces, esas son las que más tardan en llegar.

La ampliación de la ayuda de 100 euros al mes por hijo llegará a 250.000 hogares más, pero deja algunos fuera. ¿Lo ve justo?Siempre he apostado por medidas universales, las más sencillas de diseñar y de aplicar, y las que mejor garantizan derechos. Pero no hemos convencido al PSOE. No obstante, llegamos a casi todo el mundo, y las familias en situación de mayor vulnerabilidad [con hijos pequeños a cargo] están cubiertas con la mejora que introdujimos en el ingreso mínimo vital.

Dicen temer que el PSOE esté bloqueando ciertas leyes por «cálculo electoral».Me preocupa ese bloqueo de algunas leyes. La que más tiempo lleva es la de vivienda, y el ala socialista del Gobierno se equivocaría si respondiera a su pulsión conservadora y pensara que, ahora que ya tiene estabilizada la legislatura, no es tiempo para transformaciones más valientes. También me preocupa el bloqueo de la ley mordaza, y este Gobierno no puede tardar más en explicar por qué no la ha derogado ya.

El PSOE no consiguió ayer reunir ningún apoyo para limitar la autodeterminación en menores en la ley trans. ¿Está más cerca de ser aprobada?El dictamen ha sido aprobado sin retrocesos, como insistíamos desde Podemos, y gracias a la mayoría feminista que hay en el Congreso. Es, sin duda, una buena noticia, y quiero dar la enhorabuena a las personas trans y, en especial, a las infancias trans.

¿Los desacuerdos dentro del Gobierno les han hecho alguna vez plantearse romper la coalición?En estos años hemos demostrado que muchas cosas que se decía que eran imposibles han sido posibles. Nunca ha habido un incumplimiento del acuerdo de gobierno por parte de Unidas Podemos, hemos empujado como nadie esos acuerdos y vamos a responder ante las urnas.

Pedro Sánchez se ha abierto a hacer retoques en la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Están dispuestos?La ley es muy sólida y muy buena para las mujeres, para garantizar nuestra libertad sexual, para que nunca más le vuelvan a preguntar a una mujer en un juzgado si cerró bien las piernas. La ley es amplísima, aunque se haya puesto el foco en una sola cuestión, y la jurisprudencia sobre las reformas del Código Penal es muy sólida. Confío en que el tiempo nos va a dar la razón.

Ayer votaron a favor de reformar la malversación pese a que habían expresado recelos. ¿Por qué?Llevamos años defendiendo en solitario que la única solución posible al conflicto catalán es una solución dialogada, y estoy satisfecha de la derogación del delito de sedición para homologarnos a otras legislaciones europeas. La parte de la malversación nos ha generado dudas desde el principio, pero acompañamos el acuerdo global de PSOE y ERC. La propuesta es técnicamente sólida y jurídicamente correcta.

Entre esa reforma y la modificación para desbloquear la elección de los vocales del TC la derecha baraja una moción de censura. ¿Teme que el Gobierno salga golpeado?Estamos dando solución a un problema muy grave, y es que tenemos una oposición en España que la gente no se merece, porque el PP está en rebeldía contra la Constitución. Es gravísimo que lleve cuatro años sin renovar el gobierno de los jueces, y tratar de darle solución a eso molesta a la derecha, pero lo que intenta el Gobierno es que seamos capaces de cumplir con la Constitución.

¿Hace falta bajar los decibelios en el Congreso?En el Congreso no hay ruido, sino un grupo parlamentario, Vox, acompañado de manera muy alterada por el PP, que ejerce violencia política, en este caso contra Irene Montero, por ser joven, feminista y dirigir Igualdad. Es violencia, y hay que nombrarla así para que se entienda el objetivo que tiene, que es que la gente como Irene Montero y como nosotras no hagamos política, que no te salga a cuenta, que te tengas que marchar porque sea insoportable. Eso es distinto a que un grupo o un portavoz pueda decir una palabra más alta que la otra en un momento dado.

Queda medio año para las elecciones locales y autonómicas y aún no han cerrado pactos con IU en la mayoría de comunidades. ¿Qué falta?Aún hay tiempo para dejar trabajar a las direcciones autonómicas. Todos tenemos claro en Podemos que necesitamos unidad. La mayoría de direcciones autonómicas de Podemos han ofrecido a IU reeditar los acuerdos de 2019, algo que creo que es enormemente sensato y que espero que dé frutos, aunque esté siendo difícil. Confío en que los compañeros de IU acepten un pacto razonable.

En las últimas semanas han presionado a Yolanda Díaz para que presente su proyecto asegurando que «aún hay tiempo». ¿Un año hasta las generales es un tiempo ajustado?Tenemos que estar siempre preparadas para cualquier escenario, y creo que es posible un acuerdo de coalición con Sumar. Pero quien tiene que responder a esta pregunta es Yolanda, porque es ella quien tiene que decidir si da un paso adelante y terminar de organizar su partido.

Le han exigido «respeto» a Díaz. ¿Eso en qué debe traducirse a la hora de llegar a un acuerdo?Para Podemos lo más importante siempre ha sido el respeto de nuestros votantes y el respeto de nuestros militantes...

Se lo reformulo. ¿Qué es para ustedes un acuerdo «justo» con Sumar?Estamos lejos de ese escenario, primero Yolanda debe dar un paso adelante como candidata. Cuando eso pase, nosotros vamos a trabajar en un acuerdo de coalición para presentarnos juntos a las elecciones y que se mantenga la unidad de la izquierda transformadora, porque creo que es la condición de posibilidad para reeditar el Gobierno de coalición.