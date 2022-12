Los motivos del malestar de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja afronta con serena tristeza la muerte de su hermano Bernardo. Son muchos los golpes recibidos en los últimos tiempos, zarandeos de una vida que no es fácil para ella. Cuando empezaba a recuperarse, tímida y pausadamente, del fallecimiento de su madre, esta despedida ha sido doblemente amarga. Las especulaciones, ese constante goteo de dimes y diretes, tampoco la favorecen.

Aprovechando una circunstancia tan triste, son muchos los que han vuelto a dibujar a Isabel como una mujer sin sentimientos. La acusan de haber dejado en la calle a Junko, la viuda de su hermano, y de haberle prohibido llevarse consigo sus pertenencias. Nada de lo contado parece coincidir con la realidad. Pantoja cedió su vivienda de Sevilla con la condición de que en ella viviera su hermano. La japonesa fue avisada dos meses antes de la muerte de Bernardo: si el desenlace se producía de forma temprana, debería pensar en buscar otro domicilio.

Isabel nunca fue categórica con las fechas ni tampoco se negó a que pudiera llevarse todo aquello que le pertenece. Eso sí, esta semana está previsto que remita una nota por la vía amistosa para recordarle que ya no puede seguir ocupando su propiedad. Isabel no va a realquilar la casa, pero es más que probable que la use para poder amortizar algunas de sus deudas.