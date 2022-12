Kiko Rivera sufre un nuevo problema de salud que le dificulta moverse: "Soy un pingüino andando ahora mismo"

Tras sufrir un ictus el pasado 21 de octubre, Kiko Rivera está llevando una vida más sana y casera para cambiar sus hábitos y recuperarse del todo. Sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo problema de salud que le impide moverse con normalidad.

"Mirad cómo tengo el pie, con una fascitis plantar del carajo", contó en sus stories de Instagram, tras mostrar su pie izquierdo, al cual estaba sometiendo al tratamiento que le había recomendado el médico, que era meterlo varios segundos en agua fría y luego en agua caliente.

"Tengo el pie como un mollete de Antequera", se rio el DJ de 38 años. "Me han mandado las plantillas, que ya las tengo puestas, y están haciendo su trabajo, pero me duele tela".

'Story' de Kiko Rivera. INSTAGRAM

"Soy un pingüino andando ahora mismo", siguió bromeando. "En cuanto se me quite, volveré a caminar y a caminar (...) ¿Sabéis el dolor que se siente? La putada que es no poder moverse".

Tal y como ha informado este lunes El programa de Ana Rosa, esta dolencia podría deberse a sus recientes salidas con amigos, pues Kiko Rivera estuvo en el domingo una cena navideña que se alargó un poco y, al despertarse el lunes, se levantó con la fascitis plantar.

Pepe del Real comentó en el magazine que la semana pasada también tuvo otra cena, lo cual demostraría que el hijo de Isabel Pantoja está recuperando, poco a poco, su vida social tras el ictus.

Además, Antonio Rossi reveló que, aunque no tiene ninguna secuela, el DJ acudirá al médico para realizarse dos pruebas y saber por qué sufrió este derrame a una edad tan temprana.