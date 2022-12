Thomas Markle habla sobre las palabras de su hija en el documental: "Harry y Meghan están haciendo lo que me dijeron que yo no hiciera"

En el documental Harry and Meghan la pareja de exmiembros de la Casa Real británica hablan largo y tendido sobre su vida, sus experiencias y muchas de sus intimidades, incluidas familiares.

Por supuesto, salió a relucir la tormentosa relación que Meghan Markle tiene con su padre, Thomas Markle, que ahora ha hablado para el Mail on Sunday sobre lo que su hija dice de él en el documental de Netflix.

Una de las cosas que dice Meghan es que no creyó que los mensajes que su padre le envió justo antes de la boda diciendo haber sufrido un infarto, por lo que no podía acudir, las hubiera escrito él.

"Escribí cada palabra que envié desde ese teléfono que todavía está en mi poder. Que ella afirme que mi teléfono estaba comprometido simplemente no es cierto. Escribí ese texto mientras yacía en una cama de hospital después de haber tenido dos ataques al corazón y que me pusieran stents", dice el padre, que alega que en esos mensajes la llama Meghan y no Meg, como solía hacer, porque eran temas "muy serios".

El padre también habló sobre el hecho de que pactara con un paparazzi fotografías y de que haya hablado sobre la pareja en público muchas veces, quejándose de que ahora ellos lo hagan.

"Harry y Meghan ahora están haciendo todo lo que me dijeron que no hiciera. Me dijeron que nunca hablara. Creo que lo que están haciendo ahora es mucho peor que cualquier cosa que yo haya hecho", se quejaba Thomas.

Al final del tercer episodio del documental, el príncipe Harry asegura que su esposa "no tiene papá", algo a lo que también reaccionó Thomas Markle.

"Ella todavía tiene un padre. Estoy aquí, todavía vivo en la misma casa y todavía tengo el mismo número. Todavía soy su papá. Me encantaría ver a mis nietos. Ellos tienen dos abuelos. Creo que este es un asunto familiar que debe ser manejado por la familia. Amo a mi hija y siempre lo haré", decía.